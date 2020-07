Productores de Yacuiba anuncian pérdidas a gran escala en cultivos y ganado

Los productores del municipio de Yacuiba, sostuvieron una reunión con Defensa Civil donde presentaron un informe técnico de evaluaciones de afectaciones por la sequía en los distritos rurales, donde se advierten pérdidas a gran escala de cultivos y ganado.

René Rollano dirigente campesino manifestó que no hay consenso por el tipo de ayuda que solicitarán al gobierno nacional, primero deben asegurar que se procese la documentación enviada para luego proponer alternativas. “Planteamos que el apoyo no sea como antes, nos daban picos y palas, es una herramienta de trabajo pero no es una prioridad, el apoyo que sea en base al consenso de los afectados, esperamos que la parte técnica lo procese y sugerir propuestas a mediano y largo plazo”, indicó.

Precisó que en la primera evaluación de marzo arrojó un resultado de 60% de pérdidas en la agricultura, en la reciente establece un 75% de afectación. “Casi el 100%, ese 25% en algunas zonas no devuelve ni para las semillas”, señaló.

Respecto a las guías de movimiento para sacar producción a Santa Cruz, refirió que por los pasos no autorizados salen cargas de contrabando de granos. “El grueso de volumen de grano argentino es de contrabando, es raíz de ellos las guías, pero siendo realistas hay zonas donde hubo algo y están vendiendo, pero es poco. Luego nos arruina cuando hay sequía, nos dicen cómo ha salido maíz de la región del Chaco al país, es por el contrabando o mezclan con el grano boliviano”, afirmó.

El secretario de Desarrollo Productivo, Clemente Aguirre, anunció que tras la declaratoria de emergencia por sequía coadyuvan con medidas paliativas pero requieren apoyo del nivel central por los limitados recursos.

(El Andaluz/Yacuiba)

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet