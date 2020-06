Cuarentena empeora la situación de personas con salud mental deteriorada

El Intraid Instituto de prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación de drogodependencia y salud mental de tercer nivel especializado, tuvo que acogerse a las medidas de emergencia nacional, por lo que esta institución de salud mental ha hecho algunas modificaciones de horarios principalmente de profesionales del área, quienes ahora trabajan en turnos de 12 horas, «pero en ningún momento ha paralizado sus actividades de atención de pacientes para su tratamiento mental», dijo la doctora Raquel Lita Caero Rodriguez directora de la institución.

Por tanto, con estas modificaciones de horario la atención de consulta externa y hospitalización es normal, «hemos realizado algunas innovaciones en la atencion de pacientes que reciben tratamiento psicológico, para la contención emocional, se está llamando por teléfono o mediante video llamada, para disminuir el periodo de crisis del paciente», dijo la directora. «Por ejemplo en este periodo de cuarentena, hemos recibido reportes de familiares de pacientes depresivo emocionales, que el encierro en esta emergencia nacional, ha acentuado la crisis emocional y maníaco depresiva de muchos de ellos», explicó, «porque tenemos una infinidad de pacientes crónicos que necesitan de sus medicamentos para no ingresar en crisis», añadió.

«Ahora bien, de todos estos pacientes con patologías psiquiátricas y esquizofrénicas, de cada 100 pacientes, 10, tienen la voluntad de acudir a este Hospital de salud mental para recibir su tratamiento, a los demás, sus familiares los traen por la fuerza, son pacientes que necesitan la parte afectiva de la familia, en la mayoría de los casos el paciente no recibe este sentimiento de afectividad», acotó Caero.

«Es necesario también hacer conocer, que pacientes de estas características, generan un modo interno de las A, Apatía, Aplanamiento afectivo, de cariño, ternura, Abulico, no tiene obligación de hacer las cosas, Aedonicos, no sienten placer ni alegría, Autista, se encuentra en su mundo, en sus cosas, sus sensaciones, no hay como sacarles de esta esfera, excepto, utilizando los medicamentos», enfatizó la Doctora.

En el final, la directora de Intraid, dio a conocer que en muchas oprtunidades hubieron pacientes que se han escapado, dijo también que en este momento, se tiene por lo menos, 20 pacientes internos, a quines se les proporciona material de bioseguridad, alcohol en gel y se formaron 3 grupos para el almuerzo y otros alimentos, asi, para que no existan aglomeraciones y se guarde la respectiva distancia.

René Montoya

