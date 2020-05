Proponen etapa de transición hasta la segunda semana de julio para ingresar a cuarentena dinámica

El Alcalde de Cercado y esta capital, Rodrigo Paz Pereira, propuso un trabajo de transición antes de ingresar a la cuarentena dinámica a partir de la segunda semana de junio, esta labor de transición se efectuaría la próxima semana.

“Si entramos a flexibilizar a partir del día lunes, la gente puede malinterpretar qué es flexibilizar y entrar en un desorden que no nos corresponde, Tarija se acostumbró a ciertos horarios, por la mañana hasta medio día”, sostuvo.

Fin de semana no hay actividad ni movimiento, entonces sobre ese aspecto nosotros hemos propuesto a los alcaldes y al gobernador, generar una especie de protocolo departamental, explicó Paz al medio día de este jueves, cuando salía de la gobernación.

Para esta autoridad el protocolo del gobierno nacional está más vinculado al Eje Central, con variables y mediciones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y Tarija tiene otro comportamiento, debería adoptarse otro protocolo departamental con municipios.

Este protocolo tendría que tener un ordenamiento de lógica local, remarcó al informar de la continuación de la reunión con equipos técnicos de la gobernación y los municipios, que proseguía hasta el cierre de la presente edición.

El sistema de salud con todos los elementos analizados, tomará la decisión de cómo se inician las actividades en Tarija en el marco de la cuarentena que se prolonga desde la segunda quincena de marzo, de forma ininterrumpida hasta ahora.

“Nosotros podemos sumar, pero es el sistema de salud, la red de salud que es quien genera, bajo un esquema de valoración estadística, el nivel de riesgo que tiene el departamento respecto la pandemia del coronavirus”, sostuvo.

Es el sistema de salud que toma la decisión, pero hay que ayudarlos, porque no solo es cuestión de decir es el sistema el responsable, por eso es la propuesta de hacer un protocolo local de cómo hacer la desescalada de la pandemia y entrar a una suerte de normalidad, acotó.

“A mí no me gusta la palabra flexibilización, porque tú no flexibilizas, además se podría mal interpretar, estamos en cuarentena y vamos a continuar, pero hay que ver en qué modalidad de cuarentena vamos a continuar”, insistió Paz.

El alcalde insiste en el protocolo local, propio del departamento y los municipios. Con la georeferencia y la ubicación de lugares donde haya peligro de contagio del coronavirus, hay ayudas con las que se pueden tomar decisiones como la planteada.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet