Sugieren “muestreo inteligente” para una mejor detección de la propagación del coronavirus

El Epidemiólogo Walter Santa Cruz Flores, sugirió la puesta en práctica, en Tarija, del “muestreo inteligente” para contar con datos más próximos a la realidad del coronavirus, laestadística conocida hasta ahora, de 19 confirmados dentro ellos dos decesos.

El “muestreo inteligente”, llamado así por los epidemiólogos, consiste en tomar muestras de sangre para análisis de coronavirus, de personas que hayan estado en contacto directo con una persona contagiada y confirmada por laboratorio, explicó.

Con eso podría tenerse una información más exacta, se entiende que inicialmente no podía hacerse el “muestreo inteligente” por la falta de laboratorio, sin embargo, ahora que se tiene tendría que efectuarse con marcada prioridad, agregó.

Este muestreo tendría que efectuarse con todas las personas que tuvieron contacto directo con los infectados, los casos confirmados de coronavirus en Tarija, no han contagiado más que a una o dos personas, cosa que no es la realidad de la enfermedad, observó.

En otros lugares, por cada persona con coronavirus, se contagian 3 ó 4, es necesario efectuar un muestreo para tener una realidad más cercana de lo que está pasando en Tarija, prosiguió el profesional, funcionario actual del Sedes.

Contacto directo es toda persona que estuvo cerca o habló con un enfermo, antes de saberlo, no solamente familiares o parientes, sino también compañeros de trabajo, “los contactos más directos que puede tener una persona”, insistió.

Consultado si lo efectuado hasta ahora contra el coronavirus fue bien llevado en Tarija, respondió no saber porque la información parece estar semioculta, solapada, “no tengo muchos datos, no sabemos cada enfermo cuántos contactos tuvo, a quiénes se aislaron”.

No podría opinar mucho, no tengo esa relación, está manejándose muy internamente en la gobernación y algunos funcionarios del Sedes “porque yo trabajo en el Sedes”, aclaró al indicar que esta enfermedad es muy particular porque hay buen porcentaje de personas asintomáticas.

En el caso del coronavirus hay hasta un 70 y 80% de personas que enferman, pero son asintomáticos, eso es lo que más preocupa a la epidemiología, están casi sanos y están andando por las calles, mercados, reuniones y están contagiando, advirtió.

Sin embargo, no significa que el asintomático contagie a una persona y también resulte que es asintomático, puede contagiar y la persona contagiada puede manifestar síntomas graves de la enfermedad, “ese es el gran riesgo”, prosiguió.

Sobre la propuesta del alcalde, Rodrigo Paz, de implementar la georreferenciación para controlar el coronavirus, respondió que le parece un buen detalle, buen apoyo, sin embargo, solo funcionaría con la cuarentena, si se suspende, dejará de ser exacta.

