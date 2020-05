Sindicato de COSAALT continúa criticando exención de pagos

El Sindicato de Cosaalt continúa cuestionando la decisión del Consejo de Administración de que ninguno de los usuarios pague por el servicio de agua potable por los meses de abril, mayo y junio, debido a la cuarentena y para evitar el riesgo de propagación del coronavirus.

El Consejero de Administración de Cosaalt, Weimar Carranza Gonzales, informó que continúa el cuestionamiento sindical, con el criterio de que la condonación del pago solamente debería ser para los usuarios domésticos, no el comercial e industrial.

Sin embargo, Carranza, argumentó que el principio cooperativo es que el beneficio tiene que ser universal, el usuario es el mismo de cualquiera de las categorías, el doméstico es el 98% del total de usuarios, el 2% son el resto.

Además aclaró que en el asunto administrativo el Sindicato no tiene ninguna competencia, su ámbito es laboral, no obstante, el Sindicato al parecer prevé denunciar la condonación general al Ministerio Público, sin embargo, los consejeros no cederán. “El Sindicato no tiene por qué inmiscuirse en la parte administrativa”, cuestionó al aclarar que con la condonación no está afectándose los salarios ni beneficios ni quinquenios, la condonación beneficia a los propietarios de la cooperativa.

El consejero además confirmó que varios dirigentes sindicales de Cosaalt están declarados en comisión hace años, unos 8 o 9 años, no trabajan y cobran todos los beneficios de los trabajadores, “unos trabajan, pero otros se benefician sin hacer nada”.

Carranza además confirmó que un exdirigente sindical de Cosaalt, es a la vez Asambleísta departamental por el MAS, actualmente es trabajador de la cooperativa, es “operador de sistemas”. Reiteró que el Consejo de Administración no retrocederá en la condonación.

Consultado si hay dictadura sindical en Cosaalt, respondió afirmativamente, “es una dictadura que está perpetuándose por años, no por gestión, por años, alguna gente se considera intocable, no quiero pensar que se apoderaron de la cooperativa, de lo ajeno”.

Los socios son los dueños de la cooperativa que suman por encima de 42 mil, sin embargo, el sindicato se cree dueño, nosotros vamos a convocar a asamblea de socios una vez pase la cuarentena, para tomar decisiones fuertes, ya es mucho atropello del sindicato, acotó.

Fernando Barral Zegarra

