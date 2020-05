Mercados del Departamento se llenan de gente

La zona del Mercado Campesino se convierte en conflictivo para quienes ejercen control en el ordenamiento, el repliegue de los militares y ausencia policial, deja solo a un grupo de guardias municipales, pero en los accesos de la demarcación perimetral. Otros sectores y calles adyacentes, están apostados en las aceras carritos con mercadería de todo tipo, incluso se incumple el distanciamiento social.

La responsable de Odeco (Oficina de Defensa del Consumidor), Elizabeth Santos aseguró que desde la anterior semana se registra el aumento de vendedores ambulantes en el Campesino, la situación se tornó incontrolable, el escaso personal no abastece y las fuerzas del orden ya no acompañan. ”Se ha tomado acciones de decomiso, aun así no toman conciencia, siguen en grupos, son hasta tres personas de una familia, lastimosamente se ha vuelto incontrolable, no tenemos el apoyo de la Policía, militares, porque no cumplen con el día habilitado para transitar”, indicó.

Santos comentó que el personal municipal recibe hasta agresiones verbales en los operativos. “Al ser minoría, nos retiramos, a la media hora están en la otra punta, ellos son más de 200 ambulantes”, detalló.

