Comienzan campañas de vacunación contra el sarampión y la influenza

Para evitar casos de sarampión como sucedió en Santa Cruz, inician vacunación en el “casco viejo” y el barrio Avaroa.

En primera instancia se vacunarán a menores de un año a los cinco, contra el sarampión y fiebre amarilla, para luego continuar con la inoculación a personas mayores a los cinco, que no les suministraron la segunda dosis de SR.

La directora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Virginia Velásquez, explicó que se sigue vacunando contra la Influenza estacionaria, en el puesto fijo ubicado en la parte trasera del SEDES.

Pero también de que a partir de hoy, se inició la vacunación contra el sarampión, esto debido a la pandemia de casos de este tipo en la ciudad de Santa Cruz, por cuanto para proteger a los niños y a las personas que no tienen esta vacuna, se está haciendo este trabajo, sin descuidar la otra campaña de inoculación que tiene en marcha, por la época invernal que se avecina.

“Por lo tanto estas vacunaciones, se están haciendo en todos los centros de salud de la provincia Cercado, pero se está atendiendo de acuerdo a la terminación de su cedula de identidad, tal y como lo establece el decreto de la cuarentena total”.

Como así también se estará a partir de hoy, se estará vacunando contra el sarampión y la fiebre amarilla, a domicilio, para evitar que los menores de edad sean sacados a las calles, donde podrían adquirir el coronavirus.

Dicha vacunación está destinada a menores de edad, desde un año a los cinco, la cual se la inoculará la formula SRP, que significa Sarampión, Rubeola y Papera.

Pero de los cinco años, para adelante, solo la SR o sea Sarampión y Rubeola, por lo tanto instó Velásquez a que todas las personas que no se vacunaron antes con esta SR, lo hagan aprovechando el momento., para luego no arrepentirse, si es que llegan a enfermar de alguna de estas enfermedades, las cuales pueden servir de base, para la adquisición del Covid 19.

La responsable del PAI, reiteró que al tener varios casos confirmados en Santa Cruz, se decidió hacer esta vacunación, empezando por los niños, para que no tengan complicaciones.

Al momento tienen problemas con no contar con el suficiente personal en salud, pero gracias a las gestiones de su ente nacional, se está recibiendo personal eventual, que sepan vacunar, los cuales se los está distribuyendo en brigadas móviles de inoculación.

En ese sentido, todo lo que queda de la semana, estarán vacunando en la zona central o casco viejo, y otro equipo en el barrio Avaroa, donde permanecerán hasta el próximo lunes, y ya el próximo martes, se cambiara de lugar donde harán este trabajo.

Por lo que Velásquez pidió a la población, aprovechar este tiempo para hacer vacunar a sus hijos y a ellos mismos, si les falta alguna de las vacunas antes mencionadas.

“Ahora bien conocemos, que siempre hay gente mal intencionada, por lo que el personal médico encargado de la vacunación, tienen credenciales que les acreditan, por lo tanto pidan este documento que las identifican”.

La responsable del PAI, espera la cooperación de la gente de estos dos barrios, como también tomen conciencia de esta enfermedad, como es el sarampión y hagan vacunar sus hijos de un año a cinco, los cuales si o si tienen que tener esta inoculación en su segunda dosis.

A la vez enfatizó en el hecho, de que esta campaña se la replicará en ciudades grandes de Tarija, como es Bermejo, Villamontes, Yacuiba, donde también se harán brigadas especiales.

Por cuanto ya se debe estar contratando al personal respectivo, para iniciar en los siguientes días esta campaña de vacunación, en primera instancia dirigida para los menores de un año a cinco, para luego inocular a las personas mayores de cinco, para precaver que no existan tantos casos como en Santa Cruz.

Como también se les dotará a los menores de micro nutrientes, es decir vitamina A y antiparasitarios, como un plus para los menores que reciben esta vacuna contra el sarampión y la fiebre amarilla.

A la vez, Virginia Velásquez explicó que a estas brigadas de salud, se les está dotando de barbijos, guantes, alcohol en gel y jabón líquido, para que cuiden su salud al momento de concluir con la vacunación en cada casa, donde no es necesario ingresar a los hogares, simplemente que salga la madre con el menor a ser inoculado.

Para concluir la responsable del PAI, informó que al momento no tienen los cronogramas de visita de los diversos barrios, ya que estos les llegan poco a poco, por lo que cuando ya se esté concluyendo con la vacunación del casco viejo y el barrio Avaroa, les llegará de seguro, los lugares a donde tendrán que mandar a las brigadas.

Yacuiba

La responsable del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Red de Salud, Santusa López informó que las vacunas contra la influenza ya están disponibles en los centros de salud, acceden personas con enfermedades de base, niños, adultos mayores y embarazados.

“Estamos con la campaña de vacunación para prevenir la influenza AH1N1, teniendo en cuenta que tenemos antecedentes de la gestión pasada con casos y muerte, la vacuna es gratuita”, señaló.

López refirió que el personal de salud, es el primer grupo en recibir las dosis, prevén finalizar hasta el viernes.

Los niños de 6 a 11 meses de edad, con dos dosis, de 12 a 23 meses, se aplica solo una dosis. La campaña no tiene fecha de culminación, por lo que se recomienda a la población acudir para las inmunizaciones. Los padres no deben descuidar las vacunas contra el sarampión, que nuevamente registró un brote en el país. “Los niños a partir del año deben cumplir con dos esquema de vacuna de la SRP, para prevenir sarampión, si hasta los cinco años no han recibido es momento de hacerlo”, explicó.

Por la emergencia sanitaria y los esfuerzos concentrados en el coronavirus, el personal de los diferentes centros se encuentra desplegado en controles, lo que dificulta la conformación de brigadas móviles, por el escaso personal disponible.

La vacuna contra la influenza estacional, reduce complicaciones y riesgos de muerte, de esa manera en el escenario de coronavirus prevenir cuadros respiratorios.

(Marco Vilte)

