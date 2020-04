Legisladores sugieren rebajar sueldo de autoridades para aportar a la lucha contra el coronavirus

Las autoridades departamentales, de todos los Poderes, deben bajarse los salarios en determinado porcentaje por solidaridad, para ayudar a quienes más lo necesitan, se habla de una canasta familiar, que todavía no se ve y el hambre, no espera.

“Lindo sería que nosotros pongamos, todas las autoridades públicas, y esa es una invocación a todas las autoridades, todas ellas tienen un sueldo, cosa que otra gente no tiene, nos pongamos de acuerdo y hagamos un aporte”, invocó el Diputado Edgar Rendón Ríos.

“Pongamos un 10%, 15% o 20%, nos pongamos de acuerdo, creo que sería lo más loable en este momento y no es un acto de generosidad, sino de solidaridad, abogo por eso, los próximos días esto se va poner más crítico, estoy seguro de eso”, agregó el Legislador.

“La cuarentena no creo que sea una o dos semanas más, sino más tiempo todavía, es necesario ir pensando en que nosotros tenemos que contribuir, tenemos que ser solidarios, tenemos que aportar para la gente que más lo necesita”, insistió el Diputado.

El parlamentario reconoció que mucha gente vive del día y en las actuales circunstancias no puede trabajar, es necesario cooperar a esas personas, darles una mano, con una ayuda, si bien el gobierno anuncia canasta y bono, no hay fechas precisas.

Rendón Ríos informó que cinco parlamentarios, dos titulares y cinco suplentes, decidieron cooperar a los trabajadores en salud, que son los que están en primera línea, en este caso de la lucha contra el coronavirus que llegó también a Tarija.

A sugerencia del SEDES, a quien consultaron, determinaron comprar unas batas de tela especial, medio plástica, para que les ayude a protegerse cuando atiendan a un enfermo, no necesariamente del coronavirus, pero que tengan una protección.

Comprarán 100 batas, probablemente hasta fin de semana, para entregarlas al Sedes, informó al indicar que también cooperan en lo que pueden a algunas personas que prácticamente no tienen nada y no saben cómo sobrellevar la actual situación.

Reveló que llamaron a todos los parlamentarios a través del whats app, sin embargo, solamente cinco respondieron y ellos llevan adelante la iniciativa en procura de tener algo los próximos días, que podrían ser más críticos.

El parlamentario también admitió que el sistema de salud tiene muchas deficiencias, durante 14 años del anterior gobierno, no se invirtió en salud, y ahora se observa la precariedad para atender de mejor manera la Pandemia. “14 años se han despilfarrado los recursos y no se puede pues, en tres, cuatro meses resolver un problema sanitario que durante 14 años andó de forma terrible, anunciaron hospitales, pero no hicieron nada, se han olvidado de la salud”, criticó.

El Asambleísta por el MAS, Rubén Velasco Romero, pidió a sus colegas asambleístas, como al total de empleados del Órgano legislativo, donar su bono de té que es de 18 bolivianos diarios para todos, y entregar alimentos a familias necesitadas. “Vamos a plantear también, en el marco de que no se está trabajando, por lo menos el personal administrativo no está trabajando, se puede hacer una donación voluntaria, de parte de distintos servidores públicos, del beneficio del bono de té”, confirmó.

“Para empezar, el presente asambleísta va hacer la donación del 100% de su bono de té y esperar que el resto de asambleístas puedan hacer una colecta en forma conjunta para que pueda ser mayor la cantidad de donativo para la mayor cantidad de familias”, agregó el Asambleísta.

Cada asambleísta y funcionario donaría 360 bolivianos por mes, sin embargo, entre legisladores y administrativos, que suman 150 personas, podría lograrse unos 44 mil bolivianos mes, que permitiría comprar alimentos para familias necesitadas.

Algunas autoridades empezaron a hablar de donativos para las familias necesitadas que no pueden salir a trabajar para el sustento diario, por la cuarentema impuesta en el país, como medida preventiva para evitar la expansión del coronavirus.

Institucionalmente no se puede recortar o quitar esos recursos, se verá los mecanismos, a través del ejemplo, para que todos puedan donar y llegar con alimento a la mayor cantidad de gente, admitió Velascoque es asambleísta suplente.

Consultado si moralmente no están obligados los funcionarios a donar, tomando en cuenta que no están trabajando desde hace varios días, Velasco contestó que esperaban que donen voluntariamente y que no haya molestia por la propuesta.

Para que quienes hoy tenemos un ingreso, como servidores públicos, podamos destinar, parte de nuestros ingresos a las personas que no tienen esta posibilidad de contar con recursos económicos, considerando que la canasta alimentaria del gobierno, no llegará a todos.

Los donantes del bono de té serían asambleístas, personal administrativo, técnico, los que tiene ítems, los con contratos en la partida 121, esperamos que todos se apeguen a esta ayuda que podamos prestar a la sociedad, insistió.

La Asambleísta Sara Armella, declaró que no donará su sueldo, hasta ahora lo compartió con organizaciones y sectores que permanentemente recurren a ella que no hace público la entrega de parte de sus recursos en calidad de cooperación.

