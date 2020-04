Desmienten que paciente con COVID10 hubiera muerto y anuncian sanciones contra quienes difundan información falsa

El paciente con coronavirus en Tarija, se encuentra estable en la sala de terapia intensiva, según confirmó el COED (Comité Operativo de Emergencias Departamental) que además anunció que denunciará ante el Ministerio Público a quienes generan desinformación por las redes sociales.

“El paciente con diagnóstico positivo se encuentra bajo cuidado médico en la sala para pacientes con Covid 19”, informó el Comunicado oficial del COED al promediar las 18:00 horas de este miércoles, y luego de intensa desinformación de supuesto deceso.

Ante la ola de noticias falsas el COED iniciará procesos en el Ministerio Público, en el marco de la normativa vigente, a quienes generen desfinformación, advirtió el COED tras la profusa difusión de versiones que no respondieron a la realidad.

Se pide a la población informarse a través de páginas oficiales que son las que todos los días emiten los comunicados del COED, añadió el Comunicado oficial que fue esperado con marcada expectativa por los medios de comunicación formales.

El COED también informó que este miércoles se coordinó con los seguros de atención inmediata de la segunda sala de hospitalización para pacientes diagnosticados con coronavirus, hay varias personas en tratamiento por su contacto con el paciente de Covid 19.

Se está realizando el seguimiento epidemiológico a los pacientes aislados que tuvieron contacto con el primero diagnosticado o el paciente citado, según el Comité que está integrado por varias instituciones bajo la rectoría del Sedes.

El Director del Hospital “San Juan de Dios”, Jorge Morales Arlando, declaró a radio “Fides” que el paciente con Covid 19 entre este martes y miércoles “ha mejorado” superó algunas dolencias, no obstante, sigue grave por problema pulmonar. “La patología renal, cardiovascular, que en su momento tenía, ya no existe, está bastante estable, eso no quiere decir que se va curar inmediatamente, ustedes saben que un paciente en terapia intensiva puede tener variaciones, pero de momento está estable”, declaró.

Morales lamentó la profusa desinformación sobre el paciente por las redes sociales donde se anticipó su deceso en varias cuentas, generando expectativa, temor y preocupación, “es hasta penoso ver cómo se genera una información falsa y maliciosa”.

La desinformación no solo fue sobre el paciente, sino también cuestionando la falta de equipamiento, de capacitación, cosa que no es cierta, nosotros venimos trabajando en esta unidad hace más de 15 días, prosiguió el director del nosocomio.

Reitero que la unidad de terapia intensiva tiene 14 camas, llegarán más, se compraron 33 camas, hay un laboratorio nuevo, equipos de rayos X, “estamos casi completamente equipados en próximos días llegan tres hospitales móviles, del Ejército de Estados Unidos”.

Además la gobernación, en el campo ferial de San Jacinto, a preparado otra sala con 85 camas, creo que estamos preparados, añadió.

46 pacientes tras contacto permanecen en observación

46 personas que estuvieron en contacto con el paciente que confirmó Covid 19 el lunes, están bajo observación, algunos presentaron alguna sintomatología aunque no grave, de acuerdo al Director del Hospital, Jorge Morales.

“Están con un poco de tos, otro que hizo algo de fiebre, pero más de eso no, no tenemos ningún otro paciente de todos los que hubiesen estado en contacto, no está ninguno realmente enfermo”, insistió al reiterar que el único grave, es el paciente confirmado.

El profesional reconoció la necesidad de contar con los reactivos necesario que permitan efectuar los análisis sobre el Covid 19 oportunamente y en el menor tiempo posible, más si en algunos días llegará un laboratorio exclusivo para esta enfermedad.

El laboratorio ya instalado será para el manejo de todo lo que se presente alrededor del coronavirus, gasometrías, análisis de orina, desde la próxima semana vamos a contar con todo lo necesario para hacer las pruebas aquí en Tarija, sostuvo.

