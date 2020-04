Confeccionan cronograma de emergencias para pacientes con cáncer

El doctor Carlos Romero Jefe del Programa del VIH del servicio departamental de salud, al ser consultado respecto a la necesidad de medicamentos, que tienen los pacientes que padecen cáncer, nos dijo: “hemos elaborado un cronograma de emergencia desde la anterior semana, se les entregaba personalmente los medicamentos una vez al mes toda la provisión de medicamentos para cada paciente. Ahora debido a las circunstancias y considerando que estos pacientes tienen un cuadro de inmunodepresión a pesar de cumplir con su tratamiento, no es conveniente que se movilicen y peor que acudan al Sedes o al Hospital, por esa razón hemos determinado dar el tratamiento por dos meses y hacer la entrega de medicamentos a un familiar más cercano, con el control y verificación de los documentos correspondientes”.

Cuando le consultamos cuántos casos de VIH SIDA Síndrome de inmuno deficiencia adquirida existen a nivel departamental, el jefe de este programa nos dijo: “Hacen una tres semanas que no tenemos diagnosticados a los pacientes por motivos obvios de esta emergencia nacional, no están llegando los reportes ni se están realizando las pruebas de rutina que se realizan, por lo tanto, estamos con 23 pacientes a nivel departamental con esta patología, con la aclaración de que hacen tres semanas no se están procesando ninguna muestra”.

René Montoya

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet