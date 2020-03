Denuncian excesos de la Policía

Esta semana, ciudadanos hicieron conocer de manera pública algunos hechos de excesos de la Policía, donde los casos más llamativos fueron la retención ilegal del vehículo de un productor campesino, además, de la interrupción del paso de un vehículo oficial que trasportaba enfermos renales.

El miércoles, el comandante departamental de la Policía de Tarija, Eduardo Vargas Lema, informo sobre una denuncia por extorsión y abuso policial de parte de un ciudadano del campo en contra de un uniformado de apellido Mendieta, por lo que el mismo será investigado y procesado si corresponde el caso.

“Yo llegue el sábado por la noche a vender mi durazno en Tarija y después con el dinero me compre un quintal de harina y azúcar para irme a mi casa, sin embargo, en la EPI de Los Chapacos me agarraron y me quitaron todo lo que compre para mis hijos y me pidieron que pague 500 bolivianos para recuperarlo y yo tengo el dinero”, ha relatado el afectado con lágrimas en los ojos.

Por otra parte, se conoció otra denuncia de parte de una comerciante de pollos del mercado central de nombre Maira Serrano, quien denuncio que algunos policías no estarían permitiendo el ingreso de huevos provenientes de la localidad de El Puente.

Ante ello, el comandante del Policía de Tarija, Eduardo Vargas, ha sido claro al señalar que los comerciantes tienen permiso de circular para abastecer los diferentes mercados.

El pasado viernes, el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Tarija, Rodrigo Fuenzalida, informo sobre retención del vehículo Municipal que transportaba a los enfermos renales hacia la comunidad de San Andrés.

“Anoche retuvieron la movilidad del municipio que transportaba a enfermos renales, es una actividad que está realizando el Gobierno Municipal hace varias semanas, ya que trata de brindarles las condiciones adecuadas después de haber entrado a la cuarentena, el trabajo que realiza el chófer es el traer y llevar a los pacientes hasta sus domicilios después de que se hayan realizado las respectivas hemodiálisis”, finalizó el Funcionario.

