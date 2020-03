Después de los nuevos casos confirmados de coronavirus no se descarta cuarentena total

Las restricciones por el coronavirus, que en Bolivia tiene 19 casos confirmados, ninguno en Tarija, está afectando a todos, aunque más a aquellos que viven de sus ventas al día. Sin embargo, es probable que se dicte una cuarentena en las próximas horas.

Lo cierto es que está afectando a todos, especialmente a quienes viven del día, al que está vendiendo en la esquina, el gremialista, el pequeño empresario, a todos nos afecta, declaró el analista económico, Gabriel Gaite Úzqueda.

Se trata de una situación totalmente anormal y de emergencia donde todos tenemos que contribuir, la Presidente Añez ha dictado una serie de políticas que no me parecen malas, por ejemplo el no pago inmediato del Impuesto a Utilidades de las Empresas (IUE) manifestó.

Bajar las tarifas de electricidad, un bono para la gente que tiene niños en las escuelas fiscales, no son soluciones, se trata de paliativos, dijo al aclarar que no son populistas y demagógicas como calificaron algunos empresarios.

Los empresarios no sé en qué rumbo están, no les entiendo, está definido que se pueden reprogramar los créditos, pagar solamente intereses y no el capital, son algunas medidas probablemente haya que asumir otras más, agregó.

Además habrá que ver cómo avanza este tema, pero parece que estamos llegando a una situación peor y no de reversión de este problema y eso implica una parálisis total, como están planteando algunos sectores, una cuarentena total, acotó.

Eso significa que el gobierno tiene que dar salvavidas a toda la gente que tiene actividades económicas y que son más afectados, todos seremos afectados, pero se trata de cómo mitigar o minimizar el impacto, insistió.

En otros países se lanzaron medidas a través del Banco Central, créditos rápidos a las empresas que estén en dificultades, en Santa Cruz están condonando impuestos a las casas, los terrenos y los vehículos, son decisiones municipales.

Son medidas que hay que estudiarlas con calma y ver hasta dónde se puede estirar la sábana, porque de dónde se va sacar el dinero, no solamente es cuestión de decir vamos a dar un bono de 5 mil bolivianos, cuánto significa eso, prosiguió.

El país tiene Reservas Internacionales que están en declinación, no son grandes cantidades de dinero, pero es algo que se puede tomar, hay créditos también del Fondo Monetario Internacional (FMI) son especie de salvavidas para que los gobiernos pueda usar, agregó.

Entonces de a poco, sin desesperarnos, pero estamos rumbo a declarar en cualquier momento a declarar una parálisis total de la economía, todos tienen que coadyuvar, desde el empresario, el pequeño productor, los vendedores.

Darnos cuenta que esto no es un invento de nadie, nadie se inventó una crisis de este tipo, de salud, que es lo primero, la economía viene después, ya habrá algunas medidas de paliar de mitigar, cerró el también docente universitario.

Fernando Barral Zegarra

