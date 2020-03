Construcción de Planta Procesadora de Alimentos Balanceados se encuentra paralizada

Clemente Aguirre, Secretario de Desarrollo Productivo refirió sobre los proyectos que fueron paralizados por falta de desembolsos del gobierno central, uno de ellos la planta Procesadora de Alimento Balanceado en la comunidad de Caiza Villa Ingavi, que cuentan con un avance de más del 80%.

“Hemos viajado a La Paz hace unos 10 días atrás, no hemos podido concertar, estamos a la espera del segundo desembolso, no se pudo cancelar varias planillas, se decidió paralizar la obra a mediados de mes, la empresa no tiene recursos suficientes para pagar el personal, nos dijeron hasta fines de febrero y hasta ahora nada ”, señaló.

Clemente explicó que enero se realizó la extensión de contrato para la infraestructura civil, en cuanto a equipamiento se está trabajando por etapas, este último no fue suspendido. “Son dos etapas de equipamiento, ahora se lleva la etapa uno, solo en la infraestructura faltan algunos detalles”, indicó.

Precisó que la infraestructura tiene una avance de 86% y en equipamiento un 32% en la primera etapa. “Nos falta solamente el 16%, de reiniciarse en unos cuatro meses se terminaría si todo marcha bien, el equipamiento es agarrar y montar, las piezas ya vienen prefabricadas y hacer las conexiones”, apuntó.

Este proyecto se vio afectado desde los conflictos sociales tras el cambio de mandato presidencial y ahora por la situación de emergencia sanitaria del coronavirus, todos los esfuerzos están concentrados en evitar la propagación.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet