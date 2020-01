Añez “patea” el tablero electoral al anunciar que será candidata

La presidenta JeanineÁñez, arropada por militantes de Demócratas, su partido, e integrantes de otras fuerzas políticas que la respaldan, confirmó la noche del viernes su candidatura para las elecciones generales pautadas para el 3 de mayo. «Esta noche quiero dirigirme a las familias bolivianas que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones generales», dijo en un acto que se realizó en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz.

El anuncio fue realizado por la presidenta transitoria, JeanineÁñez. La noche de este viernes surgió la alianza ‘Juntos’, conformada por cuatro agrupaciones políticas y que impulsará su postulación. “Quiero anunciar a las familias bolivianas que he tomado la decisión de presentarme como candidata a las elecciones nacionales (…) No estaba en mis planes, en las últimas semanas hemos procurado construir consensos mínimos con las principales fuerzas y actores políticos, apelando a su grandeza como parte de este proceso hemos logrado construir una gran alianza que me permite postularme en estas elecciones”, dijo la máxima autoridad nacional.

Con esa oficialización, el expresidente Carlos Mesa pierde a dos de sus aliados más fuertes, el burgomaestre paceño y Adrián Oliva, gobernador de Tarija, que dejaron el pacto denominado Comunidad Ciudadana para unirse al frente que promovió el Movimiento Demócrata Social (MDS) de Rubén Costas.

Aún no está confirmado si es que el alcalde Revilla completará el binomio y se entiende que eso sería oficializado antes del 3 de febrero, fecha en la que se debe inscribir a los candidatos ante el TSE.

Anoche feneció el plazo para el registro de alianzas políticas para las elecciones generales del 3 de mayo. Algunos de los candidatos confirmados son: Luis Arce y David Choquehuanca para el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Fernando Camacho y Marco Pumari para Unidad Cívica Solidardad (UCS), Carlos Mesa y Gustavo Pedraza para Comunidad Ciudadana (CC), Jorge Quiroga para el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), entre otros.

La mandataria señaló que se ha construido una “gran alianza” con la finalidad de dar certidumbre a la población, sin embargo, aclaró que aún las puertas están abiertas a más organizaciones políticas.

¿Revilla Vicepresidente?

El alcalde Luis Revilla, cuyo nombre ya suena para candidato vicepresidencial, sostuvo que ese tema aún se debe analizar, pero lo importante ahora es la decisión de Añez.

TSE

Las alianzas políticas que pudieran ser observadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tendrán 72 horas para complementar su documentación, informó este viernes el titular de esta institución, Salvador Romero.

En contacto con medios de comunicación, Romero adelantó que, como suele ocurrir, los frentes harán llegar su documentación poco antes de la medianoche. Hasta el finalizar la tarde de este viernes, solo estaba registrada la alianza ‘Libre 21’, del MNR y el MPS fue inscrita.

“Las organizaciones políticas deben acreditar que cumplieron sus propias reglas para firmar con otras organizaciones políticas”, detalló Romero, explicando que el siguiente plazo importante dentro del calendario electoral es la inscripción de candidatos que debe realizarse hasta el 3 de febrero.

Respecto al padrón electoral, el titular del TSE reportó que hasta antes del feriado eran unos 45.000 nuevos votantes y 75.000 cambios de domicilio los registrados, mientras se avanza de forma paralela en la depuración de personas que hubieran fallecido.

El domingo culmina el periodo de empadronamiento y la instrucción del ente electoral es que todos los puntos de inscripción atiendan a las personas que estén en las filas para garantizar su participación en las elecciones del 3 de mayo.

