Denuncian dotación de agua turbia en comunidades de San José de Charaja y Armados

El vicepresidente del Concejo Municipal de Uriondo, Jesús Gira, informó que comunarios de San José de Charaja y Armados les hicieron llegar videos y fotografías de la dotación de agua en esas comunidades e indicó que de manera personal consideraba que en San José de Charaja el agua que se dota a los vecinos era mejor que en la misma capital de Uriondo, pero al parecer, por las últimas lluvias el agua sería turbia y de mala calidad.

Gira remarcó, que Charaja esta en la ribera del río Camacho y en parte del río Alisos, sin embargo, se presentan estos problemas y debido a los reclamos de comunarios, dijo que conversó con técnicos de la Alcaldía, quiénes le habrían manifestado que se constituirán en el lugar para evidenciar lo ocurrido y de manera extraoficial le habrían indicado que en la zona se cuenta con una galería filtrante la que debería purificar el agua.

El vicepresidente del Concejo, señaló que al parecer las galerías filtrantes de los sistemas de agua no estarían funcionando bien o ya habrían cumplido con su vida útil y ya no purifican. El agua estaría saliendo a los grifos tal como ingresa a las galerías, sin tratamiento alguno. “Estaríamos asegurando que toma la gente de Charaja agua por gravedad”, expresó, a tiempo de mencionar que la primera autoridad no ha dado solución a la necesidad básica a pesar de estar administrando los recursos durante 10 años.

Gira, señaló que la misma situación estaría ocurriendo en la comunidad de Armados, en donde se implementó un proyecto con el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) y mencionó, que el sistema viejo estaría funcionando mejor que el sistema nuevo, por lo que indicó que se estarían instalando sistemas de agua de mala calidad. “Al momento realizan un trabajo de fiscalización, debido a las denuncias de los comunarios, señalando que se habría manejado el tema de manera irresponsable”, dijo y recordó, que cuando él se encontraba en la dirigencia del Comité Cívico, ya había solicitado al alcalde plantear soluciones concretas y no paliativas. Solicitan que se pueda implementar un proyecto para concretar una planta de Tratamiento Potabilizadora de Agua Potable en Uriondo, para que se pueda distribuir a todas las comunidades.

Jesús Gira, remarcó, que las comunidades no están en desacuerdo de pagar por el agua, pero el Gobierno Municipal debe dotar de agua de calidad, puesto que no están de acuerdo en pagar por agua turbia y reiteró, que se insistirá con el informe técnico, para informar cómo se instalaron los sistemas de agua para proveer de agua purificada a las comunidades. “Se va pedir que si no es apta el agua para el consumo (…) por el momento proveer del sistema principal que capta agua del río Alisos”, expresó.

Gira, no descartó en solicitaré en la sesión del concejo de éste viernes que se puedan elevar los informes y en solicitar las auditorías necesarias.

Osmar Arroyo/El Andaluz

