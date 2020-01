Campesinos marcharon pidiendo pago del PROSOL

La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), tras una marcha, hicieron una protesta en el frontis de Gobernación, para exigir al Gobernador Adrián Oliva, haga los desembolsos adeudados para el Prosol.

“El Gobernador Adrián Oliva, no ha tenido la voluntad política para atender las demandas del pueblo campesino, y que es de conocimiento de él, de 14 notas solicitud de audiencias donde adjuntamos nuestro pliego petitorio, que tiene que ver con la falta de transferencias con lo que es el Programa Solidario Comunal Departamental” manifestó el dirigente campesino, Miguel Gallardo.

Además, señaló que de las 336 comunidades habilitadas en la gestión 2019, solo se habría transferido para 127 comunidades, quedando 209 sin transferencia de recursos para el Prosol. “Se suma al pliego petitorio la falta de voluntad política para dar continuidad a los proyectos concurrentes con los municipios, que tienen que ver con proyectos productivos, de infraestructura en el marco de sus competencias”, aseveró Gallardo.

Así mismo, sostuvo que el pliego petitorio también demandaría que se hagan transferencias inmediatamente a las sub gobernaciones, principalmente para proyectos agrícolas y de carretera, a su vez dijo que a esta medida también se suma el reclamo de los campesinos quienes estarían reclamando por los bajos precios que venden sus productos por causa del contrabando.

“El contrabando ha hecho que nuestros productores del municipio de Uriondo con el tema de la uva, los de la zona alta con el tema de cebolla, el ajo, la papa, que tengan precios muy bajos, precios que no ayudan a la economía del productor, precios que no se acomodan a la sostenibilidad de las familias”, declaro Gallardo.

Por su parte, el Ejecutivo de la Central de Campesinos de Uriondo, Alfredo Cayguara, señaló que se estaría cumpliendo las determinaciones de las bases para que el Gobernador Adrián Oliva, pueda hacer los desembolsos, a su vez indicó que se habría pasado un año donde no se habría desembolsado ni siquiera la mitad de los recursos para el tema Prosol.

“Siempre se daba vuelta el año, pero con un porcentaje de 15 a 20 %, en este caso falta más del 50 % de pago y la preocupación es grande porque no sabemos si van a pagar o no van pagar, por eso realizamos esta marcha en la Gobernación para hacernos escuchar”, acotó Cayguara.

Por otra parte, el Director de Gobernabilidad, Armin Aparicio, manifestó que la Gobernación estaría cumpliendo con lo que habrían firmado con la FSUCCT, en semanas pasadas y calificó la marcha de estar dirigida por gente del Movimiento al Socialismo (MAS), y de tener intereses políticos.

Nuevo Sur

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet