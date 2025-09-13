El Voto Oculto, el Tonto Útil, el Héroe Populista y el Plan B del Foro de Sao Pablo para Bolivia

Quiero empezar este artículo de opinión con una cita de Margaret Thatcher, la célebre “Dama de Hierro” inglesa, que dice así: “Un comunista, cuando habla, miente, cuando calla encubre, cuando tiene el poder roba y cuando no tiene el poder, destruye. Así han construido su historia”, cita aplicable también para los socialistas, aprendices de comunistas.

Esta práctica, ha sido aplicada a lo largo de todo el mundo, pero se la puede ver nítidamente en la actualidad, en los países gobernador por el “Socialismo del Siglo XXI, donde ya han pasado algunas etapas, señaladas por la “Dama de Hierro” y se encuentran actualmente en la penúltima etapa: “cuando tiene el poder roba”, excepto en Bolivia donde ya han pasado a la última etapa: “cuando no tiene el poder, destruye”.

En efecto, para el Estado Plurinacional de Bolivia, los ideólogos del Foro de Sao Pablo, han elaborado un plan, a sabiendas que el desastre económico ocasionado por sus mandados a gobernar este país los últimos 20 anos, no lo puede arreglar un gobierno de izquierda, sino uno de derecha, como habitualmente ocurre en todo el mundo, después de que dejan en ruinas las economías de los países por donde gobiernan.

En Bolivia desecharon directamente el plan A para tratar de aunar a las diferentes facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) y procedieron directamente con el plan B.

Para el Plan B, necesitaban de tres “condiciones objetivas” (vocabulario marxista que tanto les gusta usar), un partido “taxi” (que presta su sigla al mejor postor), un “tonto útil” o sea un candidato demagogo y un personaje popular con características de víctima (héroe popular) que se identifique con los postulados de la izquierda y que sea fácil de manejar.

Estas tres condiciones las encontraron a última hora en:

El Partido Demócrata Cristiano, partido taxi que siempre ha bordeado el límite mínimo permitido del tres por ciento de votación para no ser eliminado como partido, por lo que vive de prestar su sigla. En esta ocasión, incluso tuvo que dividirse a última hora para dar paso a la inscripción del binomio Rodrigo Paz- Edman Lara, con una maniobra de último momento propiciada por su delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, que inscribió a ese partido, sin el consentimiento del directorio del mismo, por lo que ahora pesa una denuncia de ilegalidad sobre esa inscripción, de difícil resolución por el carácter de preclusión que tienen las resoluciones emitidas por el Órgano Electoral Plurinacional.

El candidato Rodrigo Paz Pereira, hijo de Jaime Paz Zamora, un miembro del extinto Movimiento de la Izquierdista Revolucionaria, quien fue presidente de Bolivia en la década 80-90 del siglo pasado que formó parte del gobierno de la UDP en coalición con el Partido Comunista de Bolivia que llevó a Bolivia a la hiperinflación más alta del mundo , solo después de la hiperinflación alemana posterior a la Primera Guerra Mundial.

Rodrigo Paz, maneja el mismo discurso populista de su padre del siglo pasado de la “Bolivia profunda“, “de las grandes mayorías”, “hasta la victoria siempre” y otras muletillas populistas, a las que esta vez ha agregado la de “capitalismo popular” para despistar a algunos incautos y con eso enmarcarse dentro del bloque opositor de derecha en el espectro político boliviano, ante la debacle de los partidos de izquierda.

El ex capitán Edman Lara, quien es el elegido por el Foro de Sao Pablo, para dirigir en un futuro próximo el Estado Plurinacional de Bolivia, puesto que es el engendro de Evo Morales, proveniente de los suburbios en Santa Cruz, la ciudad de las “logias” y la ”oligarquía” (según la terminología socialista), es el “pobre inmigrante” venido del occidente y criado en los suburbios de la ciudad “rica”, lo que lo hace el paladín de todas las “injusticias” y “la discriminación” de los ”cambas” sobre los “collas”, dicotomía fácilmente entendible para los que vivimos en Bolivia.

Este personaje, ingresó a la Policia Boliviana donde adquirió el grado de capitán, del que posteriormente fue despojado por faltas disciplinarias. Obviamente, este ex capitán argumenta que fue por luchar contra la corrupción en la Policía, algo que queda en tela de juicio puesto que enfrenta varias denuncias por extorsión y otros cargos que se están ventilando en los estrados judiciales ahora mismo.

Este ex capitán, narcisista y bipolar, según un estudio psicológico, fue la clave para el triunfo relativo en primera vuelta del binomio elegido por el Foro de Sao Pablo.

Se hizo famoso por el video donde un oficial de alto rango, lo apresa propinándole una llave de artes marciales, para poderlo reducir, video que se hizo viral con lo que nació “el heroe popular” , “la nueva víctima” el “mesías, el “justiciero” que va a hacer Justicia, metiendo presos a todos los corruptos, “inclusive a su propio candidato a Presidente” (palabras textuales) si se aparta del camino trazado por el ”pueblo”.

Con ese video había nacido el nuevo Evo Morales, con tez blanca y ojos claros, que para el Foro de San Pablo es el ideal para prolongar la vida del agonizante Estado Plurinacional de Bolivia.

Con estas “condicones objetivas” cumplidas, el siguiente paso era “ocultar el voto”, para que las encuestas marcaran que varios y cualesquiera de los candidatos de la derecha ocuparan las primeras ubicaciones y se disputaran la segunda vuelta entre ellos, lo que efectivamente mostraron las encuestas, y evitaron que la derecha se uniera y ganara en primera vuelta.

La consigna en este caso fue no participar en encuestas, mantener el perfil más bajo posible y el día de la votación votar por la dupla Paz- Lara, para lo que no escatimaron recursos de coerción como el “voto comunitario” (toda una comunidad vota de la misma manera, bajo pena de multas y otros castigos) o como la orden a los funcionarios públicos de votar por la dupla Paz-Lara, sacarle foto al voto y enviarla al jefe para no perder el trabajo, como ocurrió en un recinto electoral y que de manera casual fue descubierta esta práctica. Este extremo fue confirmado por el “Satuco” masista, Gustavo Torrico que confirmó en una entrevista televisiva que los evistas, de boca para afuera votaron nulo, pero que por atrás llamaron a los , alcaldes, concejales y funcionarios públicos para instruirles que voten por la dupla Paz-Lara, y que de esa manera si eran elegidos, conservarían todas sus prebendas.

De esta manera, se logró el primer objetivo: evitar que la derecha se uniera y ganara en primera vuelta y desmantelara el Estado Plurinacional de Bolivia.

Lo que sigue ahora es unir todos los votos de las facciones masistas para que la dupla Paz-Lara gane en segunda vuelta y conseguido este objetivo, tratar de establizar la economía con parches coyunturales de corte “neoliberal”, para que la economía no colapse y que al mismo tiempo desgaste al “tonto útil” y preparar las condiciones propicias para que posteriormente con movilizaciones de los mismos “sectores sociales” (SS) que manejan, destituir al “tonto útil” para que el “nuevo héroe popular” asuma como mandatario constitucional del Estado Plurinacional, por sucesión constitucional.

Una vez logrado este objetivo, quedaría el camino allanado para que Evo Morales vuelva al poder como “salvador” de la Patria, puesto que el gobierno de Paz no lo apresaría nunca y por el contrario, con cualquier subterfugio, le otorgaría amnistía.

Este último capítulo está escrito en forma codicional y se hubiera hecho realidad, si es que la poca experiencia del ex capitán Lara y su incontinencia verbal, no hubiera dejado entrever los planes del Foro de Sao Pablo.

Al margen de este hecho, a este personaje, (el ex capitán Lara) se lo ha ido conociendo poco a poco y la gente se ha dado cuenta de que en realidad es una persona totalmente tóxica y que es un peligro para Bolivia y al mismo tiempo se va dando cuenta que con el gobierno de Paz no va a haber una verdadera estabilización de la economía por que no tienen un plan que enfrente la crisis de manera real, sino simplemente tiene un listado de buenas intenciones elaborados con inteligencia artificial, como lo estableció un análisis informático donde se estableció que el Programa de Gobierno del PDC, tiene una probabilidad superior al 57% de haberse realizado con inteligencia artificial.

Al margen del aspecto económico, la gente está percibiendo que el eventual gobierno de la dupla Paz-Lara, sería una lucha intestina por el poder que resultaría en un caos total, que le caería como anillo al dedo a Evo Morales que desde el principio ha apostado a la ilegitimidad de las elecciones y al caos, para presentarse nuevamente como el “salvador de la Patria”.

El desenlace de esta trama política orquestada por el Foro de Sao Pablo, quedará en suspenso hasta la elección del 19 de octubre, donde el pueblo boliviano elegirá entre ser un estado fallido o si emprende el rumbo a ser una república civilizada, moderna y próspera.

* Javier Vega, ex presidente de la Asociación de Periodistas de Tarija

