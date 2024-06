Todo lo que hay que saber sobre el HHC

Dentro de la planta del cannabis sativa L existen numerosos compuestos, siendo uno de los más populares el cannabinoides. En este sentido, hay que decir que dentro de estas sustancias químicas hay otras como es el caso del HHC, un cannabinoide del que cada vez hablan más personas y ha ganado protagonismo en los últimos tiempos.

HHC son las siglas del hexahidrocannabinol, es decir, un tipo de cannabinoide que se encuentra dentro de la planta del cannabis sativa L, convirtiéndose en una sustancia cada vez más popular, especialmente en los últimos meses. Pero, aunque es ahora cuando se está dando más a conocer, hay que decir que este compuesto se descubrió en la década de los 40. Fue el estadounidense Roger Adams el encargado de darlo a conocer, a la par que lo sintetizó, teniendo en cuenta que Adams fue en su momento un científico muy reputado, prueba de ello es que dirigí el Departamento de Química de la Universidad de Illinois durante más de 25 años. Además de este hallazgo, hay que decir que Adams trabajó durante años en la investigación de los compuestos derivados del cannabis, convirtiéndose en la primera persona en aislar el CBD.

¿Qué es exactamente el HHC?

En el caso de querer saber de manera exacta qué es el HHC, hay que decir que se trata de un cannabinoide que, en estado normal y natural, tiene unas bajas concentraciones de semillas de cannabis. A diferencia de otros cannabinoides, el HHC está clasificado dentro de los menores, debido a que se encuentra muy poco en la planta. Es una sustancia que sí se puede sintetizar, al igual que otros cannabinoides para su consumo legal.

¿Cómo se obtiene el HHC?

Según se puede observar en el documento de la patente, el HHC se obtiene a partir del THC, que como bien es sabido es el componente activo principal que tiene la marihuana. Además, hay que decir que la marihuana, que no está legalizada en muchos países, no es la única que produce THC, puesto que esta sustancia también puede encontrarse en el cáñamo, aunque en menores cantidades. También a través de la planta del cáñamo se puede obtener HHC, no obstante, aquí hay que llevar a cabo algunos procesos de transformación. Para entenderlo a grandes rasgos, se puede decir que el HHC se saca a partir de añadir hidrógeno a los extractos del cannabis y de esta forma se rompen los enlaces de carbono que se encuentran en los cannabinoides. Hay que decir que hoy en día la sustancia se comercializa, aunque siempre en tiendas especializadas, por este motivo se puede encontrar HHC en ProfesorCBD, que es una de las tiendas más conocidas dentro del sector y con mayor experiencia.

¿Qué efectos tiene el HHC?

Según estudios elaborados por expertos, el HHC puede ser una sustancia muy similar al THC si se aplica a las personas, aunque los efectos son menos intensos. De entre ellos se puede hablar de relajación, aumento del apetito, euforia, percepción alterada del espacio o el tiempo y sensación de sueño.

¿Es legal el consumo de HHC en España?

En la actualidad, en España el HHC es una sustancia legal, pero a la hora de consumirlo, hay que hacerlo a través de dos formatos, los vapers o las flores de CBD enriquecidas con esta sustancia. En este sentido, hay que decir que siempre es importante acudir a tiendas especializadas para comprarlos, como es el caso de ProfesorCBD.

Se trata de una empresa española con años de experiencia dentro del sector y especializada en la producción de aceites, flores y cosméticos de CBD. En el caso de los productos HHC, hay que decir que tienen una amplia variedad en su catálogo y todos ellos de la mayor calidad, destacando entre ellos los vapers desechables, que los hay de diferentes formas, tamaños y formatos.

Share on: WhatsApp