Ideas para elegir un buen juego de comedor para tu casa

Indudablemente, elegir un juego de comedor no es una tarea sencilla y requiere de algo de tiempo. Este espacio invita a una buena reunión, almuerzo, cena o cualquier celebración que se presente, por ello, hay que tener en cuenta una serie de criterios o factores que se ajusten a nuestros gustos y personalidad. Además de la estética, también hay que valorar la funcionalidad del lugar y nuestras necesidades.

Afortunadamente, hay infinidad de sillas y mesas en diferentes formas, colores y estilos. No obstante, se trata de encontrar la mejor opción para nuestro hogar para proporcionar un espacio cómodo a todos los ocupantes. Por este motivo, hemos elegido algunas ideas que serán de gran ayuda para todas aquellas personas que no lo tengan muy claro y que prefieran las nuevas tendencias.

5 consejos para escoger un juego de comedor

El juego de comedor perfecto no existe, pero estamos seguros de que hay algunos que se ajustan más a los criterios de cada persona. Como bien sabemos, hay mesas redondas, cuadradas y rectangulares, así como sillas más altas, bajas, con un material más elegante o resistente. En cualquier caso, este mobiliario es un imprescindible para cualquier hogar porque se comparten momentos entrañables alrededor de la mesa.

Toma las medidas adecuadas

En primer lugar, antes de lanzarse a la aventura y comprar al azar es necesario tomar las medidas para comprobar el espacio disponible. Por ejemplo, si se eligen muebles con mucho volumen, sufrimos el riesgo de sobrecargar la estancia y dejar poco hueco para desplazarse con facilidad.

Elige tu estilo

Cada hogar tiene su propia personalidad y un estilo que lo diferencia del resto. Podemos encontrar un salón comedor rústico, moderno, vanguardista, minimalista o tradicional. En este sentido, hay que escoger los muebles más apropiados y que encajen con el resto de mobiliario y decoración.

La altura de la mesa

Uno de los mayores errores que cometen algunas personas al comprar una mesa para el comedor es no saber elegir la altura adecuada. Es necesario probarla previamente para que no sea muy alta o muy baja. Esto se notará enseguida si la postura no está relajada, no obstante, la medida estándar está entre los 70 y 75 centímetros para que las piernas entren bien.

El número de sillas

Otro aspecto importante es el número de sillas que son necesarias y que dependerá del uso del espacio y los miembros de la familia. Normalmente, las mesas redondas tienen capacidad para seis y ocho personas, mientras que si el tamaño es rectangular suele tener cabida para cuatro a seis sillas.

El presupuesto

Para concluir, también queremos destacar que el presupuesto es determinante para descartar las opciones que no están a nuestro alcance. Lo ideal es encontrar un mobiliario con la mejor relación calidad-precio y reúna todos los condicionantes anteriores. No obstante, dependiendo de la fecha, siempre se pueden conseguir promociones atractivas.

En PlazaVea se pueden encontrar un gran número de juegos de comedor para todo tipo de clientes. Además, con motivo del Cyber Wow y Cyber Day, hay bastantes ofertas muy interesantes y ventajosas para todo tipo de gustos. El catálogo es muy amplio y variado e incluye las últimas tendencias y novedades.

Share on: WhatsApp