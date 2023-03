Tienen las marcas de televisores importancia?

Las marcas de televisores hasta hace unas décadas eran el principal indicador de la calidad de una tv, al momento de comprar un televisor.

La marca indicaba donde se fabricaba este artefacto y esto prácticamente garantizaba que el producto fuera de buena calidad o no

Habían afamadas fábricas como Telefunken, Blaupunkt, en Europa, o como varias en los Estados Unidos de America como RCA, Grundig y otras que como señalamos antes, eran prenda de garantía cuando se compraba un televisor.

Sin embargo con la globalización esta situación ha cambiado radicalmente, puesto que hoy en día las fábricas están repartidas por todo el mundo, o mas exactamente, una fábrica puede tener sedes en cualquier parte, especialmente en países en vias de desarrollo, donde las condiciones de producción quizá no sean las mismas como en la sede principal donde radica la oficina principal de una determinada marca.

En la actualidad, la producción se ha diversificado por todas partes del mundo y han aparecido nuevas fábricas en países donde hasta hace poco tiempo, no se esperaba que existieran.

Entre las principales marcas de televisores de la actualidad, se pueden citar a las siguientes:

Sony, LG, Hisense, Samsung, Toshiba, Panasonic, Skyworth, Funai, Philips, Vizio, Xiaomi. JVC, Sanyo, Insignia, Thomson, TCL, LeEco, Huawei, HKC, Hitachi, Haier, Edenwood, Denver, Continental Edison, Bang & Olufsen, Loewe, Medion, Metz, Motorola, OK, One Plus, Sceptre, Sharp, Vestel, Nokia, Engel, Nevir, TD Systems, Hyundai, Strong, Realme, Oppo, Mets Blue, Asus, Amazon, Cecotec, Nilait y otros.

La publicidad los presenta como lo mejor del mercado, pero obviamente, no se puede ser tan ingenuo para creer todo lo que a uno le dicen.

La gran mayoría de estas marcas, es resultado de la “tristemente célebre” práctica de la ingeniería reversa que se hizo famosa hace algunas décadas, donde fábricas en China principalmente, desarmaban artefactos eléctricos hechos en otras partes del mundo, para volverlos a armar con materiales más baratos y venderlos a precios inferiores, con lo que ganaron y coparon los mercados del mundo.

Ante esta jungla de oferta, cómo podemos saber la calidad de uno de estos televisores? felizmente existen revistas especializadas que se ocupan de comparar técnicamente estos productos y publicar sus resultados, que es la única manera de saber la calidad de estos televisores, ya que sus marcas, ya no nos dicen nada.

Share on: WhatsApp