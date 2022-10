El refrigerador: el invento que posibilitó la sociedad moderna

Los refrigeradores fueron los primeros en posibilitar la forma moderna de vivir en las ciudades del mundo.

Cabe recordar que antes de este invento, la gente vivía en el campo donde la vida se simplificaba puesto que a lado de la precarias viviendas, se tenía la huerta y hasta los corrales donde se criaban diferentes tipos de animales que servían de alimentos.

Cuando estos se faenaban para ser consumidos, el sobrante se lo sometía a un proceso de salificación para que no entrera en descomposición y se lo guardaba para ser consumido en posteriores ocasiones, en el caso de las carnes de animales.

Este proceso no se podía hacer con las verduras y las frutas y gran parte de ellas tenía que ser desperdiciadas, si no se consumía en los próximos días ose lo compartía canjeaba o vendía para no tener una considerable pérdida en la economía familiar.

Cuando se inventó el refrigerador, primero y el congelador posteriormente, finalmente se pudo dar el salto definitivo de las sociedades rurales a las sociedades modernas, puesto que entonces, el estilo de vida cambió por completo y se empezaron a construir viviendas en edificios multifamiliares, donde en cada hogar existía un refrigerador para facilitar la vida de los ciudadanos modernos.

En la actualidad, existen refrigeradores de todo tamaño en los que se ha mejorado notoriamente, tanto el consumo de energía eléctrica como el consumo del gas que se utiliza para enfriar la cámara donde se encuentran los alimentos.

Este gas fluorado, que se denomina Freon es una mezcla de helio y nitrógeno líquido que ha venido a reemplazar al anterior que era muy dañino para la capa de ozono.

Otra característica de los refrigeradores modernos es la cualidad de ser Frost o No Frost. Un frigorífico Frost siempre está más frio en una parte que en otra, lo que dificulta la correcta conservación de la comida. Mientras que el sistema No-Frost distribuye el aire frio de manera uniforme.

Finalmente, se pueden encontrar en el mercado, refrigeradores que a la misma vez también son congeladores, con el consiguiente ahorro de espacio.

