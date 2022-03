Medium: ¿Qué es y qué tipos hay?

Desde siempre, la muerte ha sido el tema más importante al momento de pensar en temas no cotidianos y no obstante ser un asunto que genera temor, la gente no ha soslayado este aspecto y por el contrario lo ha encarado de manera frontal.

Prácticamente todas las culturas, le dedicaron la más alta prioridad a este tema, al punto que por ejemplo en el antiguo Egipto hicieron monumentales obras como las pirámides, solo para tratar de asegurarle al faraón, una estadía apacible en el “otro mundo”.

En la América precolombina, las ofrendas humanas a los dioses eran el ingrediente más importante de la existencia de todos esos pueblos, para invocar buenas condiciones para la sobrevivencia de los mismos.

Una prueba de ello, es que por ejemplo en México, la fiesta más grande es precisamente el cuando se recuerda a los difuntos.

En el resto de América, aquellas prácticas, han derivado en diferentes formas religiones o prácticas religiosas como el chamanismo, el vudú, el espiritismo, el candomblé, la umbanda y algunos grupos “new age”.

Valgan este par de ejemplos, para resaltar la importancia de este tema que aún hoy en día mantiene una vigencia innegable.

En la actualidad, todavía se recurre a los muertos con el objeto de tomar conocimiento de aspectos que escapan al alcance del saber humano como por ejemplo la previsión del futuro, el esclarecimiento de vivencias pasadas o el augurio de ciertas situaciones o circunstancias.

Para este objetivo se utilizan, a personas que se los denomina “médium” y tienen el don de comunicarse con los muertos o más propiamente con sus espíritus.

Existen tres diferentes formas en que los médiums actúan: las mesas de adivinación, el trance y la ouija.

La mesa de adivinación se basa en un mueble de forma redonda a cuyo alrededor se sientan los médiums y que puede rotar de acuerdo a lo que la intervención de los espíritus establezca.

El trance, es un estado en el que el médium se comunica con los espíritus de forma individual, para expresar por su intermedio lo que estos quieren decir.

La ouija (del francés “oui” (sí) y del alemán “ja” (sí), es un tablero de madera que tiene alfabeto y números con el que se puede establecer un contacto con espíritus que no pertenecen al plano terrenal.

Cualquiera de estas técnicas en esencia lo que hacen es comunicarse con los espíritus que habitan el inframundo por medio de los “médium”.

A esto habrá que agregar que hoy en día también existe el medium teléfono que como su nombre lo indica, podrá comunicarse con algún interesado, a través de esta herramienta de comunicación moderna.

Con todas las facilidades que se se brindan en la actualidad, ya no habrá pretexto para dejar pasar la oportunidad de saber eso que solo los espíritus del inframundo saben

