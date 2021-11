Cómo registrar una empresa en Bolivia

En este siglo XXI en el que vivimos, ha quedado demostrado sobreabundantemente que la Economía de Mercado es la única forma de crear riqueza.

Atrás quedaron las teorías de las economías centralizadas que querían redistribuir la riqueza de manera igualitaria. Lo único que quedaron redistribuyendo de manera igualitaria, fue la pobreza.

De ahora en más, lo que es importante saber, es cómo poder crear una empresa que sea lucrativa, productiva y sostenible en el tiempo.

También se debe saber si uno quiere crear una empresa personal, una sociedad anónima o algún otro tipo de asociación comercial.

De la misma forma, es necesario estar enterados de las condiciones obrero-patronales vigentes en Bolivia, así como los derechos y obligaciones de las empresas en este país.

Para este objetivo se han publicado un sinnúmero de guías y folletos para hacer esto, pero que sin embargo, no todas necesariamente cumplen su objetivo, ya sea porque la burocracia reinante en Bolivia no lo permite o porque la claridad con la que se debe hacerlo no es suficiente.

Sin embargo, en este enlace, se podrán encontrar paso por paso, todos los requisitos que se necesitan para poder registrar una empresa en Bolivia.

De la misma manera se podrán encontrar los enlaces correspondientes a diferentes instituciones que tienen que ver con la empresa privada en Bolivia como FUNDEMPRESA, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), como así también a todos los formularios requeridos para la inscripción de las empresas.

Asimismo se podrán encontrar guías de cómo exportar e importar a Bolivia, , como obtener créditos de bancos bolivianos, como afiliarse a una institución de seguridad médica cómo obtener una licencia de conducir y otros aspectos relacionados a las actividades comerciales.

Se debe puntualizar que todos los enlaces a los formularios requeridos para la inscripción de una empresa, conducen a documentos en formato PDF por lo que están listos para imprimirse, ser llenados y luego ser enviados a las oficinas que hacen el registro de la empresa.

Finalmente solo resta decir que nunca ha sido tan fácil registrar una empresa en Bolivia como hasta ahora. Si durante mucho tiempo ha estado pensando en abrir una empresa en Bolivia, ahora es el momento propicio para hacerlo.

