El Skate, una pasión sin límites

Cuando era niño, me fascinaba ver en la televisión, a esos apuestos y valientes jóvenes que desafiaban el poder de olas gigantescas para treparse en ellas y navegar sobre de las mismas, demostrando el poder del ser humano ante una de las fuerzas más potentes de nuestro planeta.

Cuando fui creciendo, me interesé más y más por saber cómo con una simple herramienta, se podía hacer semejante hazaña y me enteré que es todavía más sencillo de lo que me imaginaba. Un pedazo de madera de roble con un cierto diseño, era todo lo que se necesitaba.

Ya con el tiempo esta “tabla de surfear” como se la denominaba, fue evolucionando y como los animales anfibios hace millones de años, pasó a la tierra donde se modificó su forma y se le agregaron ruedas para poder “surfear” en la tierra.

Hoy en día, la evolución de estas tablas, pasó desde el cambio de material de construcción hasta el nombre que fue adquirido del inglés “skate” que quiere decir “patinar”, con lo que esta práctica se divorció definitivamente de su pariente del mar.

En la actualidad se utiliza el denominativo de tablas de skate para determinar estos productos que son muy populares entre los adolescentes de gran parte del mundo.

Obviamente si hay demanda de estas tablas, también tiene que haber una tienda de skate que las venda. Es el caso de Metropollie Skateboard que al estar en línea, puede vender este producto a cualquier parte de Europa.

Esta tienda online tiene además, otros productos relacionados con esta práctica, como ropa y accesorios que siguen una estricta política ecológica antes de ser adquiridos.

De esta manera, los sueños sin límite de muchos niños, pueden convertirse fácilmente en realidad, con esta versátil herramienta.

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet