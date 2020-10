Niegan rumor de reserva de hotel en la frontera argentina para comitiva del MAS

El audio de una supuesta trabajadora del Hotel Internacional, en la ciudad de Salvador Mazza (Pocitos), fronteriza con Yacuiba (Tarija, Bolivia), generó el rumor de que el expresidente Evo Morales y una comitiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) se alojarían allí antes de ingresar a Bolivia después de las elecciones de este domingo. Desde ese hotel desmienten que estuvieran reservadas habitaciones para Morales y su gente.

Imágenes y audios en los que un periodista de Yacuiba, Jorge Baldiviezo, se refiere a la probable llegada de Morales fueron difundidos la mañana del sábado en el programa del periodista y excandidato presidencial Virginio Lema.

En una de esas grabaciones se escucha la voz de una mujer que, dirigiéndose a una supuesta prima, asegura tener mucho trabajo por el inminente arribo de Morales.

“Nos han hecho limpiar el hotel de punta a punta, cambiar colchones… Supuestamente hoy comentaban que llega… son 18 habitaciones, prima, o sea prácticamente todo el hotel… que llega hoy, esta noche, una comitiva. Hoy se le salió a uno de los encargados que es una comitiva de Evo Morales…”, dice la mujer.

Correo del Sur se comunicó con el Hotel Internacional donde el recepcionista Miguel Ángel Ríos descartó que hubiera alguna reserva para el exmandatario o para alguna comitiva numerosa. “Mire, acá lo que yo tengo previsto acá en este hotel no hay ninguna reserva para Evo Morales”, dijo Ríos.

Esta es la entrevista que le hizo este periódico:

—¿Tienen ustedes habitaciones disponibles?

—Habitaciones disponibles sí.

—¿No se ha hecho en las últimas horas alguna reserva masiva de hbitaciones para su hotel?

—No, mire, acá en este hotel, por eso, no, no hicimos reservas masivas. Nosotros tenemos acá el cuaderno de novedades, no.

—¿Usted tenía información, la misma que estamos manejando nosotros, que está circulando en sentido de que una comitiva grande de Evo Morales llegaría a este hotel?

—Ehh, no, por eso le digo, a mí no me avisaron nada, nosotros no tenemos ninguna información ni nada. Seguramente si sería así como usted me dice, capaz que ya hubiesen hecho reserva; no creo que se vengan así nomás.

—¿De cuántas habitaciones consta su hotel?

—El hotel consta de, digamos, 37 habitaciones.

—¿Y cuántas están reservadas?

—Ocupadas tenemos un piso, o sea, quedaría el piso de arriba nomás. Póngale usted 15, 16 habitaciones.

—Entonces, descarta usted que vaya a llegar una comisión grande en las próximas horas al hotel.

—Acá al hotel, no. No sé a Salvador Mazza, a lo mejor, hay varios hoteles; acá hay uno al frente, hay otro… no sé yo, pero acá al hotel no. No hay ninguna reserva, nadie dijo nada (…) Si tendría alguna información yo le diría, pero yo, digamos así, reserva masiva nosotros no tenemos. (Correo del Sur).

