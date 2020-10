Incendio se reactivó en Villa Montes

En la pasada jornada, toda la población, incluyendo las autoridades concentraron su atención en las elecciones generales, en busca de recuperar la democracia, sin embargo, en el municipio de Villa Montes la emergencia continúa por que se reavivaron los focos de calor en el Parque Nacional del Aguaragüe.

El Ejecutivo Seccional de Desarrollo de Villa Montes, Robert Ruiz, informó que el incendio se reactivó, son alrededor de cinco focos de calor en la zona, pero que estarían en lugares inaccesibles.

Ruiz, explicó que para mañana nuevamente ingresará el personal del Gobierno Regional para realizar trabajos de sofocación.

Mencionó, que el incendio todavía se encontraría en la cota 900, y que afectó parte de la zona subandina, pero todavía no habría afectado ningún cultivo.

El fuego se extendió desde las antenas en Camatindi hasta parte de la zona subandina.

La autoridad, dijo que hay tres comunidades en riesgo, Tiriri, Ipa y Tarairi. Aunque el fuego aún se encuentra unos 14 kilómetros de las zonas pobladas, si se reaviva mucho más podría avanzar hasta esa zona.

Señaló, que si bien no se puede llegar hasta la zona con camiones cisternas, el agua no es un problema, porque ahí se encuentran las cabeceras de las fuentes de agua, el problema es que no pueden llegar hasta la zona donde se encuentra el fuego, por la altura de profundidad de los cañones.

El efecto que más preocupa a las autoridades es la contaminación de las cabeceras de esas fuentes de agua, por el humo y las cenizas.

Robert Ruiz, dijo estimar que se habría afectado alrededor de 3.000 hectáreas al momento, aunque aclaró que no son datos oficiales y que sólo es un cálculo personal sobre la etensión afectada.

Lo cierto es que el fuego ingresó desde el límite con Chuquisaca unos 6 kilómetros en territorio de Villa Montes y el Parque Nacional del Aguaragüe.

Helicóptero

Robert Ruiz, indicó que el helicóptero ayudó a sofocar el incendio hasta el sábado pasado y que después de sobrevolar el lugar, indicaron que el fuego ya estaba controlado, porque además la lluvia ayudó a hacerlo, sin embargo para ayer el fuego se reactivo.

La autoridad, explicó que hay troncos grandes que no se pueden apagar fácilmente y que habían avivado el fuego nuevamente en Villa Montes.

Ahora las autoridades de Villa Montes, gestionan ante el Gobierno Nacional para que el helicóptero pueda retornar hasta la zona afectada para ayudar a apagar el fuego.

El ejecutivo considera que es indispensable sofocar el incendio por vía aérea, por la inaccesibilidad de los lugares en donde se encuentra el fuego.

Por su parte, el responsable del Parque Nacional del Aguaragüe, Daniel Vaca Nuñez, remarcó, que en Villa Montes no se pudo hacer la liquidación de todo el fuego y éste se reavivó.

Indicó, que hay bastante material combustible en la zona afectada.

Mencionó, que para éste lunes se sostendrá una reunión con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Villa Montes para tratar el tema.

Nuevo incendio en Yacuiba

Danivel Vaca, indicó que en el municipio de Yacuiba, se registró un nuevo incendio, esta vez por la comunidad de Buzuy.

Aunque el fuego se encuentra fuera del Aguaragüe, personal del Servicio de Áreas Protegidas (Sernap), ayudan a sofocar el fuego.

Es un incendio en una zona distinta al anterior incendio.

Vaca, estima que en las próximas horas se podrá tener controlado ese incendio, junto con los bomberos que combaten el fuego y preparan una línea de defensa para exterminarlo.

Para éste lunes también se programó una reunión con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Yacuiba para realizar trabajos conjuntos.

El personal del Sernap se divide y un grupo participará de la reunión en Yacuiba y otro en la reunión en Villa Montes.

Con respecto a la valoración de los daños ocasionados por el fuego dentro del área protegida por el incendio ya sofocado en Yacuiba, Vaca, mencionó que se ratificaron los datos que ya se tenían sobre la extensión afectada.

Son 152 hectáreas afectadas al interior de la reserva y son 183 hectáreas afectadas por el fuego de forma general.

Osmar Arroyo/El Andaluz

