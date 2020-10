Anciano no pudo votar porque estaba registrado como fallecido

Benito Rodríguez de 71 años fue a ejercer su derecho al voto en el colegio Eulogio Ruiz de Taria, cuando se prestaba a sufragar en la mesa electoral le indicaron que estaba registrado cómo persona fallecida, por lo que no pudo votar y tampoco le dieron una solución a su situación.

Si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE), recordó que no es obligatorio sufragar para las personas mayores a 70 años, que no les pedirán las boletas de sufragio en entidades financieras o para otro tipo de trámites, Benito Rodríguez pretendía ejercer un derecho constitucional en Bolivia, pero no pudo hacerlo.

Su hijo Freddy Morales, indicó que cuando su padre quería votar, sólo le dijeron en la mesa que en el sistema aparecía como persona fallecida y que no podía emitir su voto.

Cuando Benito pidió una constancia de lo que indicaba el delegado del órgano electoral, para que posteriormente pudiera hacer un reclamo formal sobre esta situación le negaron darle lo solicitado.

Su hijo fue hasta el recinto electoral e insistieron en pedir una constancia, pero les dieron solamente una papel con un sello.

Por los problemas al caminar para Benito, su hijo Fredy dijo que en ésta jornada se dirigirán hasta las oficinas del Tribunal Electoral Departamental (TED), para pedir una explicación sobre esta situación y para que se resuelva el tema.

Freddy Rodríguez, considera que con este tipo de situación que se registraron durante la jornada electoral, no se puede tener confianza en los resultados que se pueda tener de las elecciones generales, porque no se permitió el voto de todos los ciudadanos que pretendían ejercer un derecho. “Con esta situación no hay confianza”, expresó Freddy Rodríguez sobre el proceso electoral vivido ayer.

En varias regiones del país, se registraron reclamos de personas que no pudieron emitir su voto, porque aparecieron en el sistema, como inhabilitados.

Desde el Órgano Electoral se calificó la jornada de votación de positiva y normal e indicaron que no se registraron inconvenientes de consideración.

Osmar Arroyo/El Andaluz

