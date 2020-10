Entra en vigencia la Ley de Lotes Baldíos

La nueva norma en vigencia pretende regularizar y hacer un ceso a los lotes baldíos, en consecuencia, los propietarios de los terrenos en cuestión, deberán y cumplir el compromiso de limpieza y mantenimiento del lugar o serán cubrir pasivos a multas correspondientes.

El Concejo Municipal emitió la ley N° 233 para regulación de lotes baldíos en Tarija, así bien, el Ejecutivo Municipal procede a la reglamentación de la norma mediante las oficinas referentes a Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente, Catastro e Ingresos.

“Dicha norma establece una multa para aquel propietario que no tenga limpio su terreno, no esté cerrado y no cumpla las condiciones mínimas de salubridad o que, en definitiva, vaya en contra del medio ambiente”, explicó el director en la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Horacio Rodríguez.

Las sanciones estarán determinadas por pagos en base a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFVs), de acorde a los metros cuadrados de la propiedad y otras medidas vinculadas a multas para el dueño.

Bajo esta normativa, los vecinos también puedes ser participantes en los mecanismos a emplear para denunciar y así dar cumplimiento a la ley: Los vecinos que conozcan o vivan en cercanía a un lote abandonado, podrán comunicarse vía WhatsApp con la DOT, adjuntando la ubicación, fotografías y datos que respalden la denuncia.

Paralelamente, en toda la ciudad se tendrán brigadas e inspectores del Gobierno Municipal quienes también identificarán lotes baldíos.

En consecuencia, el personal respectivo verificará la información del lote y procederá a comunicarse con el propietario, el cual deberá presentarse en las instancias correspondientes para comprometerse, por medio de un acuerdo, al mantenimiento y limpieza del terreno; en caso de incurrencias o incumplimiento a la norma, las medidas de sanción serán mayores.

En tanto, se pide a la población la predisposición y seriedad respectiva para realizar las denuncias de estas propiedades abandonadas, en contribución a la reducción de terrenos baldíos y el bienestar común de la población.

