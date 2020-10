Ayer se recordó el “Día Nacional del Discapacitado”

El día de ayer 15 de octubre se recordó en Bolivia, el día nacional de la persona con discapacidad, las 206 personas que se asisten al centro de educación especial San Antonio, no tuvieron su agasajo y día de festejo como todos los años, por lo que se limitaron a recibir felicitaciones de manera virtual.

La directora del centro, Prof. Patricia Colodro, lamentó que por la pandemia no se pueda realizar la misma actividad que realizaban año tras año, toda vez que era una jornada de jolgorio y mucha diversión, “ellos disfrutaban al máximo ese día, lamentablemente la situación no es la misma, por lo que nos limitamos a promocionar la fecha y sensibilizar a la sociedad para que entienda cuán importante es respetar y tratar bien a las personas con discapacidad, darle su lugar, no discriminarlos y eso vemos en Bermejo, la sociedad ha cambiado mucho, para bien, el trabajo de inclusión va por buen camino”, enfatizó la directora.

La misma fecha también se recuerda el día internacional del bastón blanco, en ese tema, Colodro dijo que hay muchas limitaciones, en cuanto a infraestructura, las obras que se ejecutan en la ciudad no toman en cuenta ciertos aspectos que deben ser considerados para brindar a las personas ciegas, mejores condiciones de circulación, accesos, etc.

Colodro, también lamentó que las autoridades de todos los niveles no le dan su lugar a las personas discapacitadas, “estamos peregrinando desde años por una nueva infraestructura y nada, tenemos tantas limitaciones y nunca nos toman en cuenta, a nivel nacional, el ministerio de educación clausuró el año escolar para todos, excepto para nosotros, tenemos planificado terminar la gestión escolar en noviembre del presente año, por lo que valoro el trabajo de los docentes del centro de educación especial San Antonio, que a pesar de tantos imponderables estamos trabajando por nuestros alumnos” concluyó.

(El Andaluz)

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet