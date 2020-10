Reanudan rastrillajes en Bermejo en busca de casos COVID19

La autoridad sanitaria indicó que si bien en los últimos días se sintió una relativa calma en cuanto a los casos presentados, eso no significaría específicamente a una baja en la incidencia de casos, “pareciera que ha disminuido, sin embargo es importante indicar que los trabajos de rastrillajes fueron suspendidos, ahora se está retomando los mismos para ver cuál es la realidad en la población bermejeña”, mencionó Tapia.

La responsable de salud, también afirmó que a raíz de la observación del Ministerio de Salud, ya no se está reportando como positivos con pruebas rápidas, que lo están haciendo solamente los resultados de las pcr.

En cuanto a los rastrillajes y con objetivo de concluir lo planificado, se retomó con el barrio Luis de Fuentes, mañana (por hoy) se realizará en el barrio Lindo y Central, posteriormente se hará una evaluación y se volverá a planificar un nuevo trabajo en el mes de noviembre, aseguró la Lic. Mirian Tapia.

En cuanto al comportamiento de la población, Tapia se mostró preocupada, puesto que según ella, la información que proporcione el SEDES será la que maneje la población, lo cual, según la responsable, no es nada productivo, “la población podría despreocuparse, cuando en realidad tenemos que fortalecer nuestro cuidado, tenemos contagio comunitario y no debemos bajar los brazos, nosotros seguiremos tomando en cuenta los resultados de pruebas rápidas para llevar un control, no debemos creer que en Bermejo no hay coronavirus, lamentablemente ese comportamiento empeorará la situación”

(El Andaluz)

