Vecinos de Bermejo piden reapertura de la frontera

Tras las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, Henry Chávez, sobre la organización de una reunión entre autoridades del municipio de Bermejo y la localidad argentina de Aguas Blancas, para tratar el tema de frontera y buscar soluciones al conflicto que tienen los trabajadores del sector, que se dedican, de manera ilegal al paso de mercadería del vecino país, para comercializar en la ciudad de Bermejo.

Sixto Velasco Vaca, Presidente de la Federación de Juntas Vecinales de éste municipio, se mostró molesto, toda vez que desconoce de dicha reunión, que aparentemente se realizó de manera virtual, sin embargo, dijo que por respeto deberían haber invitado a la institución para participar y hacer conocer el sentir de la población, que según su criterio, es la más interesada en que se logren acciones que solucionen al conflicto en frontera.

“Nosotros hemos propuesto alternativas para lograr activar el comercio sin poner en riesgo el contagio masivo, métodos de trabajo factibles, pero lamentablemente las autoridades no tienen interés en lograr encontrar una solución al problema que se tiene en la frontera, fácilmente se puede lograr que bermejeños y aguablanqueños realicen actividad comercial en el rio mismo, sin necesidad de cruzar el mismo, con un control de bioseguridad, ya hemos hecho conocer a las autoridades de todos los niveles y no escuchan o no tienen el mínimo interés por Bermejo”.

Finalmente, el dirigente de las juntas de vecinos bermejeo, pidió mayor seriedad y celeridad a las autoridades, puesto que con éste pandemia, existe mucha necesidad de brindarle a la población que se dedica a ésta actividad, acciones concretas para que puedan realizar dicho trabajo sin trabas ni represiones, como habría estado ocurriendo anteriormente y en la actualidad, según Velasco.

El Andaluz/Bermejo

