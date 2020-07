Falta de medicinas ponen al borde del colapso a las salas de terapia intensiva

Nuevo Sur conversó con el Responsable de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital, Roberto Mérida Maldonado, Unidad cuya labor es destacable, pese a las múltiples limitaciones. El médico recomendó tratar con todo el coronavirus al comienzo, para evitar la terapia.

NUEVO SUR: Doctor puede comentarnos la relación de la tasa de letalidad por el coronavirus en Tarija, considerando que la tasa de letalidad es el número de muertos sobre el total de enfermos…

ROBERTO MÉRIDA: Yo le hablo de terapia, solamente de terapia, en terapia intensiva la mortalidad mundial está cerca al 80%, 82% en Buenos Aires, entonces quiere decir que de 10, unos 8 van a fallecer, nosotros hemos dado ya 7 pacientes de alta. Yo he regresado hace 14 días, he dado a 5 pacientes de alta, más el paciente cero, más otra señora que salió cuando no estaba, entonces ha habido más o menos 42 pacientes en total, nuestra tasa de letalidad está por 70%, es decir, que estamos haciendo las cosas bien para lo que es terapia intensiva. No salimos mucho a la prensa, a mí me dolió mucho la declaración de un ecologista que decía que todos se mueren en terapia, qué hace el gobernador, es una falsedad total, no salimos a la prensa porque nos dedicamos a trabajar, pero es bueno que la gente sepa que tiene una terapia intensiva que está funcionando bien y estamos bajando la tasa de mortalidad lo más que se pueda, en realidad estamos mucho mejor que en muchos lugares, muchas ciudades de este país inclusive…

N S: En ese ámbito, hay versiones de que entre 80 a 90% de quienes ingresan a terapia intensiva no salen, será evidente eso…

R M: Por eso le digo, hemos logrado bajar, más o menos al 70% la tasa de letalidad cuando a nivel mundial se considera 82%, estamos trabajando en eso, no se puede más, la idea es no llegar a terapia intensiva en lo posible, la gente tiene que tratarse antes, cuando comienzan los primeros síntomas de fiebre, de tos, de insuficiencia respiratoria tiene que ser medicada con todo, esperar llegar a terapia intensiva es muy difícil sacar, hay un daño multisistémico que es muy difícil de tratar…

N S: Terapia Intensiva tiene la capacidad suficiente en este momento en Tarija para poder encarar debidamente este problema…

R M: Estamos, como le decía, de 13 camas que tengo, 11 están ocupadas hoy, pero hasta el día viernes vamos a tener 10 camas más de terapia intensiva totalmente montadas para cubrir lo que se viene, el pico de la pandemia, estamos trabajando en eso con la Dirección del hospital…

N S: También han surgido versiones de que es muy costoso el tratamiento para una persona que ingresa a terapia intensiva, cuál es el costo…

R M: Se hizo un cálculo a nivel de clínicas privadas, con honorarios médicos serían más o menos 16 mil bolivianos día, el hospital sin los honorarios debe estar entre 8 mil a 10 mil bolivianos día y el paciente que entra, su promedio son 25 días, es bastante costoso para la gobernación, el Estado mantener un paciente en terapia intensiva, es carito…

PRENSA: Doctor en materia de salud, estamos colapsando en Tarija…

R M: Sí, eso tendría que informar mejor el departamento de epidemiología y de medicina interna, el hospital está lleno, no hay camas en medicina interna (…).

P: Respecto la carga viral, qué recomendaciones por favor…

R M: La carga viral es la que aparentemente pronostica si es que uno va vivir o no, nadie sabe, no hay cómo determinar la carga viral, el PCR le muestra la presencia del virus, pero no le demuestra la cantidad de virus que hay adentro, los que estamos trabajando en salud estamos más expuestos a mayor contagio permanentemente, por eso la carga viral es mayor en nosotros, por eso hay muchos médicos, enfermeras, auxiliares que caen, fallecen debido a la gran carga viral, por eso es importante a pesar de estar contagiados, mantener las medidas de bioseguridad.

N S: Doctor retomando el tema del costo, cubre todo ese costo el Estado…

R M: El Estado cubre, hemos llegado al colapso en algunos medicamentos, no hay, en todo Bolivia no tenemos relajantes musculares, hipnóticos, etc. No hay, en todo Bolivia….

N S: Cómo están resolviendo eso…

R M: No podemos brindarles porque no hay, tenemos que sacarle alguna receta a la sociedad que la están haciendo traer de contrabando, no sé cómo lo consiguen, pero lo traen, no se le puede culpar al Estado, si no hay en todo el país, sé que llegan lotes y se agotan así como nos llegan…

N S: ¿Estamos al borde del desastre en este tema sobre todo de equipamiento…?

R M: De equipamiento, no, nos está llegando todo, estamos al borde del desastre en cuanto a medicación… ¿no?.

N S: Qué opinión tiene en cuando al uso del dióxido de cloro e Ivermectina, por ejemplo…

R M: El dióxido de cloro es un veneno, no hay que utilizar, hace más daño que cualquier cosa, la Ivermectina, sí, todavía está en estudio, no es tan dañina, es más inocua, nos puede servir para esto…

N S: Algo más que quiera mencionar…

R M: No, les agradezco la cobertura, sigan pensando en que su terapia intensiva les está ayudando, estamos trabajando para salvarles…

N S: Cuántos médicos en terapia intensiva, como usted, están trabajando…

R M: 18 tengo ahora que están trabajando…

N S: ¿Se han contagiado algunos hasta ahora…?

R M: Sí, 42% de mi servicio se ha contagiado, pero mire cómo es, se contagian, se curan y quieren volver, eso sí es muy loable, muy pocos han dicho no queremos, nos da miedo, pero los demás han dicho, no, nosotros volvemos…

N S: Debido a que se habrán contagiado…

R M: La carga viral, es lo que hemos dicho, estamos rodeados de pacientes que son positivos, todo el rato estamos con ellos, no se los puede abandonar, por eso caemos más…

Fernando Barral Zegarra

