EMAT ingresó en huelga de “brazos caídos”

El día de ayer por la tarde trabajadores de EMAT ingresaron a un paro de brazos caídos pese a que llegaron a un acuerdo con el burgomaestre tarijeño en una reunión efectuada en horas de la mañana.

La mañana de este martes trabajadores de EMAT se reunieron con el alcalde de la ciudad de Tarija con el cual se llegó a una acuerdo en cuatro puntos de los seis que constaba el pliego petitorio del personal de la empresa de aseo. “Se ha solucionado 4 puntos y faltan 2 puntos” manifestó doña María Ortega quien es representante de los trabajadores de EMAT en la ciudad de Tarija “y los compañeros han pedido que el alcalde venga a firmar un compromiso para que nos diga qué día nos va a pagar el bono municipal” sostuvo.

Este paro que se inició la tarde de ayer es hasta que el alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, se reúna con los trabajadores para la firma de un compromiso respecto a los dos puntos restantes.

Por su parte el director de aseo urbano municipal Richard Bravo manifestó que el alcalde estaría asumiendo varios compromisos como ser; “las pruebas rápidas para el personal, el tema de la ropa de bioseguridad, dotación de ropa de trabajo y la dotación de alimentos junto a vitaminas”.

Uno de puntos en discordia es el pago del bono anual el cual percibían los trabajadores, “pues por la falta de liquidez no se puede pagar el bono, pero existe el compromiso de nuestro alcalde apenas haya ingreso económico se pagará el mismo” sostuvo el director.

ANTECEDENTES

Los trabajadores de EMAT) suspendieron el servicio de aseo de la ciudad hasta reunirse con el alcalde luego de mandar una carta y se encuentran en emergencia y dan plazo de 72 horas.

Entre los pedidos estaba la dotación de indumentaria de trabajo y seguridad industrial, transferencia inmediata de recursos adicionales para la normal prestación de servicios de aseo urbano a la población, pago del bono municipal, dotación de pruebas rápidas, entre otros.

EMAT en conflicto, Paz pide preservar salarios

El alcalde Rodrigo Paz Pereira, declaró, al final de una reunión con los trabajadores de EMAT, que la prioridad es mantener los salarios, los problemas no son solo en el municipio de Tarija, sino en todo el país, gestiona ante el gobierno el pago de algunas deudas.

Lo importante es salvar el trabajo, los salarios de cada mes y darles las garantías en bioseguridad y otras cosas para que puedan cumplir ellos que están en primera línea para que puedan cumplir, agregó. Este martes, Emat no recogió la basura y se supo del inicio de conflicto.

Consultado de a qué atribuye que algunos dirigentes sindicales estén en su contra, Paz respondió que la pregunta es para ellos, ya informó de los esfuerzos que se hicieron para los trabajadores en 5 años. Los 2 últimos años se dieron Bs 24 millones en bonos. “Bono municipal, de refrigerio, de transporte, fuera de sus salarios, más un seguro de vida, una guardería, un centro hospitalario, una serie de beneficios que no había antes, cuando había mucha plata no había este problema, como ahora que hay falta de recursos. Hay una actitud, de una parte de dos sindicatos, no todos, una acción política, la población se da cuenta, acotó.

Chambilla N.E.

