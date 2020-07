Penal de “Morros Blancos” no cuentan con médico ni enfermera

Dos fuentes que desean mantener su identidad resguardada porque temen por su seguridad y el bienestar de su estadía en el Penal de Morros Blancos, se comunicaron con El Andaluz para dar a conocer que tras el tercer muerto por Covid 19 según sus versiones, el personal médico y de enfermería los dejaron sin atención.

También apuntaron que no reciben medicamentos, que solo dan recetas y ellos deben comprar por sus medios los medicamentos contra resfrió, males, dolores, inclusive contra el Covid-19.

Con 41 personas aisladas por covid-19, una de las fuentes indicó que Personas Privadas de Libertad (PPL) de la tercera edad no cuentan con mantas para cubrirse en las noches, cuando las temperaturas llegaron a ser negativas el pasado fin de semana. “Siempre es así, como somos internos nadie nos escucha y las denuncias nunca llegan a nada, con las motos (personas que van a la puerta y traen objetos) nos hacemos traer a veces medicamentos, otras veces las familias ayudan, pero ni los médicos nos atienden” declaró un interno de Morros Blancos.

También apuntaron que falta personal, no tienen médicos ni enfermeras que los atiendan, señalaron la ausencia de trabajadora social, y en general expresaron que los dejaron a su suerte en esta pandemia.

El Andaluz se comunicó con Mariela Figueroa, directora del régimen penitenciario, la cual corroboró que los PPL no cuentan con médico y enfermera que los atienda, sin embargo, cuentan con una odontóloga que revisa la salud de los internos. “Nosotros tenemos personal médico, pero obviamente ha procedido a aislarse porque dio positivo en Covid, ese es el problema que tenemos, no es que no tenemos médicos, se sobreentiende que por la situación igual que en todos los centros de salud se están quedando sin personal médico por el tema de los contagios” declaró.

Figueroa explicó que solo cuentan con un médico, un odontólogo y una enfermera para atender a toda la población de Morros Blancos, señaló que la posta de salud de San Jorge ayuda en la supervisión. “Estoy con baja de la enfermera y el médico está en aislamiento por covid” explicó, por lo que quedaría solo la odontóloga a cargo de revisar a los habitantes del penal.

Ante la consulta sobre los aislados de Covid que no tenían mantas para taparse en este frio invierno, Mariela Figueroa, directora del régimen penitenciario se molestó y se posesionó en una actitud déspota y altanera. Ante la reiterada consulta sobre cuando se tendrá reemplazo o se reincorporara el médico y la no supo responder e indicó que ya solicitó su reemplazo.

Ayer por la mañana, el Gobernador del penal, mayor Regis Cata, explicó que estos últimos días falleció una Persona Privada de Libertad, apuntó a que no se tiene certeza de que falleció por Covid-19 según explicó a TVA, apuntó que otro PPL esta internado por la grave enfermedad que azota al mundo.

(Roberto A. Barriga / EL Andaluz)

