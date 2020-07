Asambleísta chaqueña no es posesionada desde hace 5 meses

La Asambleísta Departamental suplente Maribel Molina informó que a cinco meses de la renuncia de Wilman Cardozo, no fue habilitada como titular, pese al envío de documentación a la Asamblea Legislativa y al TED (Tribunal Electoral Departamental). “El Tribunal está trabajando en forma virtual, significa que no he cobrado un sueldo de titular como corresponde, haremos llegar el reclamo, porque se nos está cortando el derecho de un representante en la Asamblea, nos preocupa que haya tenido que sesionar una vez por semana y no haya tenido representación”, afirmó.

Aseguró que la renuncia de Cardozo no fue colocada en un acta, advierte un problema político en el estancamiento de su habilitación. “Me preocupa y lo voy a debatir, la Corte observaba que no se colocó en un acta, es más político que hayan quitado un representante del Chaco en la Asamblea. Es mi derecho político y ellos lo ha coartado”, apuntó.

Entre otros aspectos, Molina refirió la solicitud de informe a la concejal Ana María Soria, sobre la ejecución de obras y proyectos del Gobierno Municipal, y del rechazo del Ejecutivo al bono Quédate en Casa. “Hemos visto lamentablemente por los medios palabras muy fuertes, del Ejecutivo (Vallejos), primero el insulto y negando el bono, aunque sea paliativo para que la población se beneficie, vamos a saber con claridad porque el alcalde se niega a dar de acuerdo a los informes, hay una norma que autoriza el traspaso presupuestario”, señaló.

Respecto a los bonos, resaltó que en la Asamblea con mayoría masista, presentaron propuesta de un beneficio de 500 a 1000, recomienda analizar su viabilidad.

(EL Andaluz/Yacuiba)

