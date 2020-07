Padres de familia conminan a autoridades a atender el tema de la educación

La Junta de Padres de Familia de Tarija dio un ultimátum a las autoridades de la Gobernación, Gobierno y Concejo Municipal, ante el descuido total en que cayó la educación en esta región, no descartan masivas y contundentes movilizaciones desde la próxima semana.

“Es darles un ultimátum a la gobernación, alcaldía y Concejo Municipal para la atención a la educación”, confirmó la Presidente de la Junta, Florencia Irahola Gonzales, al informar que no lograron ninguna respuesta a una carta enviada hace 15 días.

Desde el lunes, muchas unidades educativas retornaron a clases y no tienen las mínimas condiciones, muchos alumnos están sin pasar clases y están quedando al margen de la enseñanza, por eso la urgencia, si esto continúa, “que se atengan a las consecuencias”.

Es la última nota que hacemos, la próxima semana verán qué hacen para sujetar a los padres de familia que saldrán a protestar, ya esta semana querían iniciar las movilizaciones, pero se les pidió esperar unos días más, en procura de una respuesta que no se dio, agregó.

La situación en la educación es desesperante, da rabia que las autoridades no se conduelan y no tomen cartas en el asunto, cuestionó al indicar que algunas clases se reiniciaron a través del internet, pero se conectan 5, 6, 7 alumnos de un total de 35.

Con esas cifras casi todos los alumnos y estudiantes están quedando al margen del proceso enseñanza aprendizaje, el sistema está caotizándose y las diferencias y discriminación estarán a la orden del día, de acuerdo a Irahola.

A Alcaldía y Concejo municipal pidieron la entrega del dinero del desayuno escolar o fondos de alimentación complementaria, de manera efectiva e inmediata a cada estudiante beneficiario, el presupuesto en Cercado es de 21.5 millones de bolivianos.

También piden el equipamiento adecuado para las clases virtuales para el nivel inicial y primaria. A la gobernación pidieron la entrega del bono “Jefas de Hogar” a todas las mamás responsables económicas de sus hijos.

“Tanto al municipio como a la gobernación estamos pidiendo la implementación de plataformas virtuales gratuitas”, añadió al indicar que hasta ahora no recibieron absolutamente ninguna respuesta, tampoco se encuentra a las autoridades que siguen ganado sueldo.

La dirigente criticó las contradicciones de las autoridades gubernamentales con gran perjuicio para el sistema educativo, “qué clase de educación va tener un chico que no se conecte al sistema, no es posible que eso no sepan las autoridades”.

Fernando Barral Zegarra

