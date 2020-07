Acusan al Ministro de Hidrocarburos de engañar a Tarija

El pasado lunes se conformó una comisión multisectorial conformada por el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Brigada Parlamentaria de Tarija, asambleístas departamentales, Defensoría del Pueblo y autoridades de Entre Ríos para atender a las comunidades de la provincia O´Connor que son afectadas por el covid 19.

La comisión se conformó después de varias denuncias que se hicieron ante los diputados y senadores por el supuesto incumplimiento de la petrolera Repsol con medidas de bioseguridad y de provocar la propagación del virus en comunidades indígenas de la zona.

El presidente nacional de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Justino Zambrana, señaló que en varias oportunidades se conformaron comisiones por parte de la Brigada Parlamentaria con otras instancias pero que muchas de ellas no fueron efectivas.

El dirigente guaraní, considera que la conformación de la comisión no resolverá los problemas por los que ahora atraviesan las comunidades guaranís que se encuentran cerca del Campo gasífero de Margarita y que el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, sólo trata de “distraer” al pueblo guaraní para decir que están haciendo algo desde el Gobierno Nacional. “Lamentablemente el ministro nos quiere distraer a nosotros, quiere hacer una cortina de humo”, expresó.

Zambrana indicó, que más bien el ministro Zamora debería exigir a las empresas petroleras el cumplimiento de las normas nacionale y, reiteró el pedido al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, el inicio de acciones legales de oficio en contra de las empresas petroleras que operan en Puerto Margarita.

Para el dirigente guaraní, los responsables de la propagación del covid 19 hacia las comunidades guaranís son las empresas petroleras, señalando que sólo se reportan casos positivos en comunidades cercanas a los pozos petroleros, y que en el resto de las comunidades en donde se aplica un protocolo de bioseguridad y se auto controla las actividades no se registraron casos. “La mayor parte de las comunidades de la nación está sin contagio, pero donde trabajan las empresas petroleras si hay contagio”, apuntó.

Piden rastrillaje en comunidades guaranís

Zambrana, señaló que si bien fue una comisión de médicos hasta las comunidades con casos positivos de covid 19, se habría hecho un control de manera muy rápida y lo que piden ahora es que se realice un rastrillaje en las comunidades para identificar los casos positivos de covid 19 y frenar que se siga propagando el virus.

Mencionó, que tienen información que un joven habría escapado de la empresa petrolera hacia las comunidades guaranís y que habría dado positivo a covid 19. Por ese motivo exiben a las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Entre Ríos que puedan tomar cartas en el asunto.

Por su parte el vicepresidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu (APG-IG) de la directiva de Hugo Arebayo, Santiago Camacho, informó que en dos oportunidades médicos visitaron la comunidad de Yuati para hacer pruebas, pero que no se las realizaron a todas las familias.

Zambrana, dijo que se ha instruido a todas las comunidades guaranís el uso de medicina natural para prevenir enfermedades y reitera su llamado a las autoridades para que se haga el testeo de los casos.

Encapsulan Entre Ríos nuevamente por tres días

El COEM de Entre Ríos a través de una resolución determinó encapsular nuevamente a Entre Ríos y las comunidades del cantón Chimeo que están cerca de la Planta de Margarita, excepto la localidad de Palos Blancos.

El encapsulamiento comenzó éste miércoles a partir de las cero horas y concluirá el viernes a las 24:00 horas.

Las familias se abastecieron de los productos de la canasta familiar ayer martes, durante la mañana y parte de la tarde hasta las 16:00 horas.

Con el encapsulamiento aplican medidas de restricción y se busca frenar la propagación del virus, para reducir los casos de covid 19.

Pueblo guaraní pide incluir a Margarita en el encapsulamiento

Santiago Camacho, señaló que no están de acuerdo con que no se incluya a Palos Blancos del encapsulamiento y no solamente a las comunidades guaranís en donde se registraron casos positivos de covid 19.

Para Justino Zambrana, es necesario que se incluya a Puerto Margarita en el encapsulamiento. “Queremos decirles a las autoridades que si o si se tiene que encapsular a Puerto Margarita”, expresó.

Aclaró, que las comunidades guaranís en ningún momento pidieron que se paralicen las actividades petroleras o buscan perjudicar a las empresas petroleras, como las versiones que se manejan y que sólo piden que se haga el control en la actividad petrolera para que no se expanda más el virus.

Reiteró, que no quieren que se paralice la producción de gas, pero que si se cumplan con las medidas de seguridad y que se realice el control epidemiológico correspondiente.

El dirigente guaraní, dijo que no se puede permitir que esta situación continua por irresponsabilidad de algunos y que se siga contagiando a las familias guaranís, recordando que ya hay un fallecido con covid 19 en el pueblo indígena. “No estamos diciendo que se suspenda la actividad de producción”, indicó, a tiempo de señalar que se deben considerar algunos trabajos, pero que se tiene que coordinar esta situación entre la empresa petrolera y las autoridades locales.

Zambrana, dijo que seguirán exigiendo el cumplimiento de los protocolos de seguridad y reiteró que Palos Blancos también tiene que ser encapsulada para evitar que se siga contagiando a las familias.

A nivel nacional, señaló que se tomarán determinaciones como pueblo guarní, pero que lo harán de manera interna y que se lo hará conocer a su debido momento. “Hay contagios y que no se lo esta pudiendo detener en Margarita, ese es el problema”, finalizó.

Despidos

Santiago Camacho de Yuati, indicó que se tiene el despido de personal por parte de la petrolera en Margarita. “Lo primero que ha hecho la empresa es despedir (…) sigue despidiendo”, indicó el dirigente.

Según Camacho, sería la empresa Repsol la que etaria obligando a las subcontratistas a retirar al personal y mencionó que las comunidades más afectadas con el covid 19 es Yuati, Zapaterambia, Comarandoti, Iboca, entre otras que se encuentran al ingreso de Margarita.

Denuncia de activista ambientalista

El activista ambiental y ecólogo, Gonzalo “Chulo” Torrez, en el programa Guardatojo Cultural emitido en Televisión Andalucía (TVA), denunció que Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), a visto bueno del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SENAPI), realizó un estudio geológico integrado en la zona de Astilleros.

EL estudio se realizó dentro de la reserva de Tariquía entre el 1 al 31 de mayo, según demuestra un documento del SENAPI donde autoriza a YPFB Chaco ingresar al área protegida.

Se supone que toda exploración estaba paralizada según declaró el Ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien ya fue tildado anteriormente de mentiroso por ocultar trabajos realizados en el área protegida de Tariquía.

Lo que dijo Víctor Hugo Zamora

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, indicó en la mañana del 3 de marzo en una reunión sostenida con los cívicos de Tarija y autoridades, en la casa cívica, que se paraliza toda exploración en Astilleros, el anuncio lo dio a las semanas de apuntar que continuarían con las exploraciones hidrocarburíferas iniciadas por el presidente Evo Morales.

En la rendición de cuentas del Ministerio de Hidrocarburos, realizada en febrero de este año, Víctor Hugo Zamora explicó que Tariquía no se tocará por ser reserva, sin embargo dijo que parte de la zona de Astilleros no pertenece a la reserva, y que es posible que ahí se realice la exploración, no tomó en cuenta que la exploración afecta el área y los alrededores, también que los comunarios denunciaron en pasadas oportunidades que si realizan esas exploraciones en Astilleros contaminarán los caudales de río que entran en la reserva.

El anuncio lo realizó después de que comunarios protestaran y descubrieran que empresas estaban ingresando a la zona para realizar las exploraciones, que en un cabildo se determinó que no se realizaran.

Rodrigo Altamirano, comunario de Chuiquiaca, reclamó a los presentes, en especial al Ministro de Hidrocarburos, al asegurar que hay un plan de manejo hecho por el MAS (Movimiento al Socialismo) donde las cuencas se convierten en zonas de uso de extractivo extenso y moderado, advirtió ser conscientes con Tarija y con la reserva: “Da a pensar que lo que Evo Morales no pudo en su tiempo, estos lo están haciendo en tiempo récord” afirmó.

Altamirano aseguró que los mismos que trabajaban con el MAS para que ingresen a Astilleros lo están haciendo actualmente con la gestión de Añez. Indicó que el MAS lo amenazó y la situación siguen con este gobierno, “mi lealtad esta con mi gente” dijo a los presentes.

Osmar Arroyo/Roberto A. Barriga/ El Andaluz

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet