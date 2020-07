FEDJUVE invitó a experta en dióxido de cloro para que diserte sobre el tema

La dirigencia de Fedjuve invitó a la Médica Patricia Callispieris, a venir y explicar el uso del dióxido de cloro para hacer frente al coronavirus y evitar más muertes de las que se vieron hasta ahora, según el Exdirigente, Edwin Rosas Urzagaste.

NUEVO SUR: ¿Es evidente que viene la doctora Callispieris a nuestra ciudad…?

EDWIN ROSAS: Comentarte que hemos venido haciendo gestiones para que la doctora Callispieris visite Tarija y se confirmó que la próxima semana estará en Tarija, la idea es que la doctora que ha estado generando buenos resultados en el tratamiento del coronavirus en Beni, Pando, Santa Cruz y ahora está en Oruro, pueda venir para explicarnos, cómo se puede tratar el coronavirus a través del dióxido de cloro. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra gente está muriéndose día a día, sin tener una alternativa para tratar esta enfermedad.

N S: Sin embargo, pese a lo que usted menciona, hay detractores del uso del dióxido de cloro, qué opinan de eso…

E R: Mire yo respeto la opinión de los médicos, no me voy a poner a debatir porque no corresponde, pero repito, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestra gente se muere o viendo que consumen productos que nada tienen que ver, la gente está desesperada, asustada, lo que deben hacer las autoridades es ver alternativas…

N S: Usted conoce testimonios o sabe de alguna gente que se haya tratado con dióxido de cloro en Tarija…

E R: Aquí en Tarija hay cientos de personas que lo están consumiendo, hay muchas personas que ya han salido del coronavirus consumiendo el dióxido de cloro….

N S: A cuántas personas ha visto en esa situación…

E R: Ah, yo tengo incluso amigos que están tratándose con esto, nosotros estamos consumiendo el producto…

N S: ¡Usted está consumiendo…?

E R: Sí, estamos consumiendo una dosis para prevenir y la idea es que la doctora Patricia Callispieris, venga, informe, socialice esa posibilidad, para que todos los vecinos tengan esa alternativa y de manera voluntaria y por decisión propia, puedan tomar el dióxido de cloro.

N S: No produce daños colaterales su consumo, se menciona que es lavandina solamente…

E R: Mire yo estoy consumiendo hace dos semanas y estoy más vivo que nunca, pero la idea es que mucha más gente pueda tener esta información, de la mano de una profesional que ha tenido mucha más sutileza en el tratamiento, fue a Beni, estuvo en Pando, fue invitada a Oruro por el mismo alcalde, creo que no podemos desestimar esta situación y hay que darle a la gente la posibilidad de tener información suficiente para que tome la decisión de prevenirse…

N S: No conoce a alguna persona que consumió dióxido de cloro y tiene síntomas perjudiciales…

E R: Mire, en todo el país están miles de personas consumiendo, están buscando, rogando a la gente para que les vendan el producto, entonces nosotros creemos que esta profesional va venir a despejar todas las dudas y darle la posibilidad a la gente de que tome la decisión de tratamiento del coronavirus…

Fernando Barral Zegarra

