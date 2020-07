Familiares de fallecido por COVID19 denuncian que no les comunican donde fue sepultado

La jornada del martes, los familiares de una persona que fallecida por coronavirus el 7 de junio, denuncian que no les permitieron ingresar al cementerio San Gerónimo y desconocen el lugar de la sepultura.

La víctima de sexo masculino ingresó el pasado lunes al hospital Rubén Zelaya, ante el requerimiento de un respirador fue trasladado al Fray Quebracho, tras las pruebas respectivas dio positivo a Covid-19, falleciendo horas más tarde. “El lunes a las 19:30 le agarro un ataque, como tenía tratamiento en el Rubén Zelaya lo llevamos ahí, ha tardado la ambulancia, al otro días no nos dejaron entrar, lo llevaron al Fray Quebracho, al otro día nos dijeron que falleció a las 2 de la mañana y recién nos avisaron a las 10, no nos dejaron apegarnos al cementerio, queremos saber dónde está”, comentó acongojada la esposa del paciente.

Marcelino de 69 años, presentaba problemas cardíacos, la familia duda del diagnóstico de Covid-19, debido a que el entorno no resultó contagiado, califican de pésima la atención que recibió en el hospital. “La atención fue pésima, nosotros auxiliamos a mi papá, lo metieron a emergencia, se cayó de la camilla y nadie lo fue a ayudar, todas las pruebas salieron negativas a Covid, lo derivaron a las 11 de la noche por falta de oxígeno, sabemos que no es Covid, porque venía mal del corazón”, refirió su hija Graciela Flores.

Cuestionan que los guardias municipales que no permitieron el ingreso, no portaban los equipos de bioseguridad, manifiestan que la familia no recibió los controles ni pruebas de los responsables de salud. “Hay comentarios que cavan una fosa y los tiran ahí, hemos visto un tractor, por más que tenga Covid a las personas las dejan ver donde se las entierra, a mi domicilio nadie vino, hay niños y mi mamá es de la tercera edad. Han enterrado un ser humano, no un animal, al menos queremos ponerle unas velas”, aseveró tras indicar que no tienen respuesta de las instituciones encargadas.

(El Andaluz/Yacuiba)

