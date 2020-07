Aclaran que responsable del hospital de Yacuiba no fue destituida

El coordinador interino de la Red de Salud de Yacuiba, Eugenio Garabito, informó el lunes respecto al alejamiento temporal de la responsable de la Unidad COVID-19 del hospital Fray Quebracho, Claudia Orozco, aclaró que no fue destituida y asumirá sus funciones una vez que supere la enfermedad por la que atraviesa.

Garabito aseguró que tras el diagnóstico positivo a COVID-19 de Orozco, se solicitó al hospital designar una terna para de entre ellos nombrar de manera temporal al nuevo jefe médico, pero luego de más de una semana sin tener respuesta, designaron a un profesional que pudiera asumir el interinato, para ejecutar las coordinaciones de atención en ese nosocomio. “Nosotros tenemos la potestad de hacerlo porque somos el ente rector de salud aquí, hemos esperado que nos enviaran la terna y pasó el tiempo sin tener ninguna respuesta”, señaló.

Conflictos por bajas

Por su parte, Juan Camilo López, técnico de la Red de Salud, afirmó que dentro del trabajo desarrollado coordinan con el primer y segundo nivel, el área de aislamiento de El Palmar y la Unidad COVID-19. Las bajas obligadas a causa de los contagios, derivaron en algunas dificultades y falencias en este flujograma establecido, por lo que se vio la necesidad de nombrar de manera interina a un nuevo responsable médico en el Fray Quebracho.

“La falencia en esta coordinación de manejo, atención, derivación y recepción de pacientes, creó la dificultad y necesidad por parte de la Red de Salud, de asignar un memorándum de manera temporal al Dr. Armin Chambi como nuevo jefe médico del hospital Fray Quebracho, como autoridad interina; también se hizo llegar un memorándum vía digital a la Dra. Claudia Orozco que, a partir de esa fecha, 8 de julio, finaliza de manera temporal su asignación como jefe médico, por la situación de falta de coordinación entre el tercer nivel y el hospital de segundo nivel Rubén Zelaya (…) posterior a su alta médica ella volverá a cumplir sus funciones regulares de acuerdo a la asignación”, explicó.

De manera interina asume la Jefatura Médica, Armín Chambi, quien cumplía funciones en el centro de salud de Crevaux.

Escenario COVID19

La Secretaria Municipal de Salud Alba Riffarachs, informó que tras reunión con las instituciones y el Control Social, efectivizaron acuerdos respecto a la referencia de pacientes del Rubén Zelaya al Fray Quebracho, el procedimiento no tendrá como requisito obligatorio la prueba PCR.

“Fueron dos días de reunión, bastante complejas porque los criterios son amplios, se ha marcado una fluidez entre los nosocomios, si no tenían PCR no ingresaban al Fray Quebracho, no necesitamos si tenemos una clínica que es lo que comanda, no necesitamos una prueba, solo la boleta de referencia y contra referencia”, afirmó Riffarachs.

Aseguró que ante el contagio comunitario en el municipio, el centro de aislamiento del estadio Provincial, donde cumplían cuarentena preventiva las personas que llegaban de otras regiones, fue levantado debido a que en esta fase no hay precisión de quienes portan el virus. “Ya ningún lugar es seguro, cualquier persona puede tener el virus, el personal fue replegado al aislamiento tipo 2 en el hogar de Ancianos (aislamiento de asintomáticos)”, indicó.

Riffarachs manifestó que las pruebas PCR y de control son limitadas, en uno de los factores apuntó al Fray Quebracho del uso inmensurado de las mismas. “Se ha desperdiciado, se han hecho inmensurables pruebas PCR en el Fray Quebracho, con resultado negativo, podía hacerle a la gente que están en espera de prueba de control, eso ha obligado a que el coordinador de la Red pueda ver a quien firmar, he visto un manifiesto de los trabajadores que quieren que firme todas las ordenes y eso no se puede, porque Tarija nos limitó y eso deben entender”, señaló.

Riffarachs descartó un colapso en el Fray Quebracho ante el incremento de casos, debido a que cuenta con varios ambientes en su edificación.

Sostiene que si las personas no cumplen con el distanciamiento social y uso de barbijo, se cumplan las previsiones de enfrentar 50 mil casos de coronavirus. “Todo este bloque de personas que están en las calles, nos van a llevar aunque no queramos, que se cumpla la previsión del epidemiólogo, de estar enfrentando más de 50 mil casos y 1000 fallecidos, en el peor de los escenarios, estamos en contagio comunitario, de acuerdo al mapeo es impresionante”, aseveró.

