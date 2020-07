Cívicos protestan y autoridades los acusan de ser afines al MAS

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Claver Sánchez dio a conocer un voto resolutivo de los cívicos, el cual entre los puntos que destacan exigen al Gobierno la dotación de 1.000 nuevos ítems de salud y la conclusión de hospitales de primer y segundo nivel que existen en el departamento.

En este marco, el Comité Cívico de Tarija y los comités cívicos provinciales, Villa Montes,Yacuiba, Caraparí, Entre Ríos, Palos Blancos, Cercado y San Lorenzo, afectados por las irregularidades y mal manejo de la salud pública en el departamento, la necesidad de la reactivación económica departamental, la escasez de fuentes laborales, la falta de atención a

las necesidades de las familias en nuestro departamento, se reunieron de manera virtual de la cual nace el siguiente voto resolutivo.

Hacen notar que en la actualidad vivimos enfrentando una emergencia sanitaria debido alcovid-19, además, “que la dirección y administración de la salud pública en el departamento de Tarija, por años viene siendo manipulada al antojo político y favoritismos dando como resultado una

deficiente atención a las familias tarijeñas, descuido y desatención total al sistema de salud de los diferentes municipios que conforman el departamento de Tarija”.

Así como, la notable la falta de transparencia en la designación de Ítems de Salud y que hace varios años que no se convoca a examen de méritos para los mismos. Que, habiendo agotado instancias para que las autoridades del servicio departamental de salud puedan atendernos en la búsqueda de soluciones para los diferentes problemas del sistema de salud departamental.

“Que, tras un análisis profundo del manejo de la salud en el departamento, hemos visto que la problemática cada vez es peor, la escasez de personal médico necesario en los hospitales públicos de los diferentes municipios, el pésimo trabajo de los respectivos coordinadores de red, la falta de atención a los pedidos de la representación social”.

Por tanto, resuelven dar un plazo de 72 horas hábiles a las autoridades nacionales, departamentales y municipales correspondientes para atender el siguiente pliego petitorio:

Exigimos al Gobierno nacional 1000 ítems de Salud para el departamento de Tarija.

La redistribución de los 400 Ítems de salud tomando en cuenta como control social a los comités cívicos correspondientes de cada municipio, distribuidos por parte del Sedes Tarija.

Exigimos se lance la convocatoria para todos los ítems de salud que hasta la fecha no fueron convocados y que los comités cívicos formen parte de la comisión evaluadora en las convocatorias a los ítems de salud como control social.

Exigir la autorización para la implementación de equipos e infraestructura para laboratorios PCR para los municipios del departamento de Tarija.

Exigimos la construcción de centros de salud y conclusión de los hospitales de primer, segundo y tercer, nivel y el equipamiento y recursos humanos para los diferentes municipios que conforman el departamento de Tarija.

Según, el Presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Arq. Raúl Hilarión informó que tras una reunión sostenida en fecha 9 de julio con los cívicos de los 11 municipios de Tarija, sedeterminó dar un plazo de 72 horas a las autoridades departamentales y nacionales, para la atención en salud y empleo.

Por unanimidad emitieron un voto resolutivo donde piden de manera urgente la atención a las siguientes demandas:

Redistribución equitativa de los 400 items de salud que llegó al departamento por parte del gobierno.

Dotación de nuevos items para todos los municipios de Tarija, aparte de los 400 items.

Equipamiento del hospital Fray Quebracho del municipio de Yacuiba.

Ejecución inmediata de proyectos de instalación de gas domiciliario, mediante los recursos comprometidos ente el convenio firmado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS).

Contratación de personal de mano de obra calificada y no calificada de la región en la Planta Separadora de Líquidos en Yacuiba.

Garantizar la creación de fuentes de trabajo a través de instancias del gobierno.

Reducción del 50% de los sueldos de las autoridades electas y jerárquicas de todo el departamento de Tarija, recursos que irán destinados a un Fondo en pro de la salud y seguridad alimentaria.

Exigen la renuncia del Director del SEDES de Tarija y de los Coordinadores de Red de todos los municipios, ante la falta de respuesta de la distribución de ítems de salud.

Implementación de las oficinas petroleras en la región o departamento, donde se produce los hidrocarburos.

Exigir la devolución del 100% del aporte de las AFP a las personas solicitantes.

Internet gratuito para la educación virtual de estudiantes regulares y superior.

En caso de no ser atendidos dentro de las 72 horas bloquearán las carreteras a nivel departamental como medida de presión, a partir del día lunes 13 de julio.

«Nosotros hemos mandado muchas notas para que nos informen sobre la redistribución de ítems, pero hasta ahora no sabemos cuánto nos tocará» sostuvo Hilarión.

Afines al MAS

Ante el anuncio de un bloqueo indefinido de carreteras a nivel departamental, a partir de este lunes 13 de julio, por parte de los cívicos, autoridades de Tarija, denunciaron que se estaría atentando contra la salud pública con estas medidas de presión, considerando que la región aún continua en estado de emergencia sanitaria, por lo que, no descartaron que habría intereses políticos de por medio que buscan protagonismos.

En pasados días, los Comités Cívicos de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes, amenazaron con realizar un bloqueo indefinido, si el Gobierno Nacional, no atendía las demandas de salud, educación y reactivación económica, sin embargo, ante la emergencia sanitaria, autoridades del departamento, como la asambleísta, Maribel Molina y el director del Servicio Departamental de Tarija (Sedes), Paul Castellanos, señalaron que dichas medidas de presión sería un atentado contra la salud pública.

En ese entendido, la Asambleísta Departamental, Maribel Molina, no descartó que existan intereses políticos detrás de estas medidas que solo perjudicarán al pueblo, atentando contra la salud pública de todos, ya que Tarija aún se mantiene en situación de emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

Por lo que, Molina no descarto incluso que operadores políticos afines al Movimiento al Socialismo (MAS), estén detrás de estas organizaciones para generar confusión en la población, ya que recordó que, gracias al Gobierno de turno, Tarija después de muchos años fue tomado en cuenta para recibir ítems de salud.

“Es la primera vez en la historia que en un solo año se entregaron 400 ítems de salud por parte del Gobierno Nacional, ya que se debe recordar que durante la gestión del MAS, esto nunca se hubiera dado, pese a las reiteradas veces que se pidió a Evo Morales pueda atender las demandas históricas del pueblo de Tarija”, dijo Molina.

Por su parte, el director del Sedes, Paul Castellanos, informó que dichas medidas pertenecen a un orden político, si bien, se tenía un primer bloqueo por parte de trabajadoras del sector de salud en Villa Montes, se había llegado a un acuerdo para dotar una mayor cantidad de ítems para profesionales en enfermería que están comprometidos llegar en las próximas semanas a Tarija, sin embargo, otras organizaciones decidieron seguir con estas medidas de presión, sino se atendían sus demandas, mismas que escapan de sus competencias, afirmó.

“Creemos que hay otros móviles políticos en esta movilización; yo lamento mucho que estas acciones de generar bloqueos que aglomeran a la gente, también genera una posibilidad de una expansión mayor de casos de coronavirus, por tanto, las personas que están promoviendo este tipo de acciones tienen que pensar que son responsables de lo que pueda pasar”, dijo Castellanos.

Villa Montes: Persiste bloqueo en la ruta por demandas en salud

El bloqueo por la demanda de ítems de salud iniciado el jueves por trabajadores del sector y organizaciones continúa con un punto de bloqueo en Caiguami, en la ruta 9 que conecta a la región de Chaco con el resto del país y la República Argentina.

Enfermeras y auxiliares solicitan ítems de nueva creación, para lo que exigen la presencia del director del Servicio Departamental de Salud, Paúl Castellanos, aseguran que solo recibieron una nota de respuesta. “Es el cuarto día, somos licenciadas y auxiliares de Enfermería, nos ha mandado una nota pero que se le de el plazo de una semana, pero no es una respuesta positiva, esperamos la presencia de él. Mayormente estamos mujeres, tenemos el apoyo de Desocupados y Juntas Vecinales”, afirmó una de las movilizadas.

El sábado tras recibir la carta del Sedes y luego de una reunión dieron paso por unos minutos a los motorizados acumulados, levantaron el bloqueo pero nuevamente retomaron el domingo.

Al finalizar la tarde del domingo se registró un tenso cruce entre transportistas que exigían a los bloqueadores un cuarto intermedio, para cruzar sus cargas con mercadería de primera necesidad. “Ustedes hacen daño, estamos cargados con víveres y no nos dejan pasar, denos un cuarto intermedio y vuelvan a bloquear”, replicó un transportista a los piqueteros.

La medida seguirá en curso hasta obtener respuesta favorable a sus petitorios, los conflictos por salud en la región se acentúan a medida que transcurre la emergencia sanitaria por Covid.19.

Mujeres campesinas demandan mayor atención en salud y educación

La Ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, Juana Ortega Rodríguez, solicitó a las autoridades del Chaco brindar soluciones al sector, garantizar atenciones en salud, seguridad alimentaria y al gobierno nacional, no perjudicar el avance de las clases. “Estamos sufriendo de hambre y salud, pedimos solución, que está pasando en el Chaco, hay niños enfermándose, en educación están atrasando y perjudicando, podemos ingresar en huelga de para apoyar a los maestros”, afirmó.

Ortega aseguró que prevén una marcha en apoyo al Magisterio para el martes, respaldan el pedido de educación gratuita en rechazo a las clases virtuales, por el restringido acceso a internet en algunas zonas rurales.

Inocencia Franco, del directorio de las “Bartolinas” manifestó preocupación por la suspensión de clases, si pasan de curso lo harían sin los conocimientos de las materias. “Ese decreto rechazamos, se ha perjudicado nuestros hijos, van acabar y pasar sin saber, ¿qué van hacer el próximo año?”, señaló.

Respecto a salud, la dirigente apuntó a la medicina tradicional en tratamientos para el Covid-19, ya que desconfían de los tratamientos y atención en hospitales. “Sabemos del coronavirus, si es cierto no puedo decir, cada uno debe cuidarse, como campesinos no hay confianza en los hospitales, tienen que consumir las medicinas tradicionales, las ampollas o tabletas de los hospitales hacen mal, tanta gente no alcanza las camas y hay marginación”, aseveró Franco en medio de expresar dudas acerca del virus.

REDACCIÓN CENTRAL/ EL ANDALUZ

