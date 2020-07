Piden encarecidamente adquirir equipo de aféresis para salvar vidas

La Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (APDHT) Teresa Rojas Tito, en medio de llanto pidió a las autoridades comprar cuanto antes un equipo de aféresis para ayudar a los enfermos de coronavirus y evitar sus muertes. “Como organización de la sociedad civil, conjuntamente Comité Cívico y Juntas Vecinales estamos pidiendo a las autoridades departamentales que se compre el equipo de aféresis, que ya es una promesa pública del Ministro Víctor Hugo Zamora”, afirmó.

La activista pidió a las autoridades, sensibilizarse ante esta necesidad y compren el equipo para hacer la recolección de plasma, para tres personas por cada donante, además este último, a los 7 días puede volver a donar.

En cambio en la actualidad están efectuando el tratamiento del plasma manualmente, en esas circunstancias, solamente sirve para una sola vez, lo demás se desperdicia, manifestó la titular junto a directivos cívicos y de la Cruz Roja. “Como estamos en una crisis de salud y en terapia intensiva se están muriendo los enfermos, por eso pedimos a las autoridades que se solidaricen humanamente este equipo que es muy importante para salvar vidas, tenemos que cuidar a la población”, agregó.

“Ojalá que nadie más se contagie, porque caer a terapia intensiva es feo, a mí me llaman a diario, se compra de 30 a 40 inyecciones, gasta una persona 3.500 bolivianos por día, se endeudan hasta 150 mil, pero igual se mueren”, relató con lágrimas en los ojos.

Este equipo es muy importante para salvar vidas humanas, sean sensibles, humanos, no queremos que muchos se queden huérfanos y llorando sin tener nada que comer porque a esas situaciones hemos llegado, prosiguió mientras las lágrimas seguían cayendo de sus ojos.

Recibo a diario diez, ocho, cinco llamadas de teléfono pidiendo ayuda, algunos dicen no tengo qué comer, el pueblo ha sido educado, ha aguantado los 115 días de cuarentena y encapsulamiento, cumplió, pero las autoridades no han cumplido, cuestionó.

Dijo que las autoridades tuvieron tres meses para hacer gestión, mejorar el sistema de salud, pero no se ha hecho. Por favor tomemos conciencia, les pido por favor, ya no más muertes, ya no más pérdidas de vidas humanas.

Rojas Tito dijo que incluso van a su casa porque no tienen qué comer, agradeció a algunas familias que se solidarizan y le hacen llegar alimentos para entregar a los necesitados. Los paquetes alimentarios no están llegando a la gente.

Los que están pagando los platos rotos son los que trabajan al día, se les acabó el capital, el dinero con que trabajan, por eso la gente sale, por necesidad, por hambre, a buscar trabajo, qué comer, siguió en medio de llanto.

Fernando Barral Zegarra

