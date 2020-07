Enfermeras demandan ítemes en medio de la pandemia

El sector de Salud de Villa Montes inició un bloqueo el día de ayer para exigir ítems para personal que atiende en primera línea a pacientes de Covid-19 y otras patologías, la protesta se dan tras el tercer día de huelga de hambre por parte de varias enfermeras del hospital principal.

Los 400 items que llegaron por parte del gobierno central de Jeanine Añez, no fueron destinados para cubrir la emergencia del Covid-19, como lo anunciaron varias autoridades nacionales y departamentales, enfermeras y enfermeros de todo Tarija exigen que se les dote de contratos ministeriales o ítems, porque arriesgan su vida enfrentado esta contagiosa enfermedad.

También piden respuesta por parte del director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), que según indicaron nuestras fuentes esta ausente en estos conflictos.

Mabel López, representante de las enfermeras de Villa Montes, indicó a EL Andaluz que en su municipio tampoco cuentan con ítems ni contratos ministeriales para las licenciadas que están en primera línea combatiendo el coronavirus, mediante nuestro medio solicita que se atiendan las demandas del sector de salud.

“Solicitamos ítems para nuestra comunidad que en más de 12 años no llegaron ítems, el 84% de personal de enfermería funciona a contrato, no gozamos de estabilidad laboral” manifestó López. La representante de enfermeras indicó que los ítems al igual que contratos son designados por amistad, favoritismo.

Pidió que se tome en cuanta las necesidades de la población, mas aun en la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo. Expresó que cuando terminen estos tiempos difíciles igual seguirán trabajando para la salud de la gente.

Por su parte Julio Valdez, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) Villa Montes, mostró su preocupación ante la situación, y aseguró que apoyaran las demandas del personal de salud, exigió que se tenga una respuesta por parte del gobierno departamental y municipal.

El pasado sábado tuvieron una reunión donde decidieron que lo mejor seria que se otorguen 100 items para enfermeras y enfermeros que trabajan sin seguridad laboral. Apuntó a Paul Castellanos, director del SEDES como una persona ineficiente que no soluciona los problemas locales ni departamentales.

En pasados días, el presidente de la Asamblea Regional del Chaco (ARCH), Mario Aldana, señaló que de los 400 items para el departamento al Chaco sólo se habían distribuido 38 para el Chaco y que en el caso del Hospital de Yacuiba Fray Quebracho el Gobierno Nacional autorizó la contratación de personal médico sólo como consultores en línea, es decir por tres meses.

Hospital San Juan de Dios en Tarija

Ante la emergencia sanitaria departamental, nacional y mundial ocasionada por el Coronavirus Covid-19, el gobierno nacional otorgó el mes pasado 224 ítems para salud, que junto a una reasignación de 176 hacían un total de 400. Se supone que estas asignaciones tenían la función de reforzar el sistema de salud y apoyar a combatir la pandemia, sin embargo, de estos 400 nuevos ítems, ninguno está destinado para el personal que atiende a pacientes con Covid-19 en el Hospital San Juan de Dios (HSJD).

El personal médico ni siquiera cuanta con un contrato ministerial, o las condiciones favorables para poder realizar una labor acorde a la emergencia, se sienten engañados por las autoridades que alabaron la llegada de ítems cuando ninguno está destinado a las personas que están en primera línea en la lucha contra el COvid-19.

Jorge Morales, director del hospital San Juan de Dios, se comunicó con El Andaluz y dijo “nadie tiene ítems, todos están trabajando a contrato, han llegado 400 ítems después de cuántos años y ni uno solo para Covid-19, ni siquiera hay seguro médico, esa modalidad de contrato no tiene seguro”-

Morales apuntó que se viene pidiendo ítems hace 14 años, también prometieron contratos, pero no tiene ni un solo contrato con el Ministerio, la Gobernación esta cargando el peso de todo explicó a nuestro medio, lo único que mandó el nivel central fue los ventiladores.

“Los 400 ítems eran deudas antiguas, han sido para paliar en parte las deudas, hay gente que está 10 años a contrato, se han repartido 100 en Bermejo, 57 en Yacuiba, Caraparí, en todos los alrededores” declaró Morales.

Existe una mentira o una mala administración, en la página web del Ministerio de Hidrocarburos, en una nota emitida el 16/06/2020, se aseguró que los items que llegaron era para combatir el Covid-19. “Los nuevos ítems permitirán tener mayor personal para afrontar la nueva etapa de la pandemia, que amenaza con acelerar su ritmo de crecimiento” dicta la nota.

Mentira.

El 16 de junio, el viceministerio de comunicación publicaba una nota en que decía que la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, en compañía del ministro de Hidrocarburos y delegado presidencial en Tarija, Víctor Hugo Zamora, y el gobernador de este departamento, Adrián Oliva, hicieron la entrega de 400 ítems médicos además de equipo para la atención y contención de pacientes con Covid-19.

En la ocasión, la jefa de Estado mencionó que la necesidad de ítems es un requerimiento a nivel de todos los departamentos, y se otorgan para brindar un servicio de salud digno a toda la población. De igual manera, ratificó los esfuerzos gubernamentales por atender y mejorar el sistema de salud, manifestó. “Sino tenemos salud no podemos trabajar, sino tenemos salud no podemos hacer deporte, sin salud no podemos hacer ningún tipo de actividad”, acentuó.

Mientras tanto, el ministro Zamora aseguró que esta entrega es el resultado de la coordinación con el gobierno departamental para identificar las necesidades de las poblaciones y plasmarlas en acciones. A tiempo de destacar que las acciones preventivas del pueblo tarijeño por evitar un mayor contagio. “Siempre hemos estado marginados, pero poner el foco de atención y la prioridad a la salud pasa porque podamos hacer realidad este tipo de compromisos. Esto va permitir combatir la pandemia con un importante contingente de médicos, enfermeras y bioquímicos”, dijo.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

