Trabajadores del Hospital Obrero de la CNS declaran emergencia por insumos de bioseguridad y falta de capacitación

Los profesionales y trabajadores del hospital Obrero, dependiente de la Caja Nacional de Salud (CNS), se declararon en estado de emergencia debido a la falta de insumos de bioseguridad y la falta de capacitación para afrontar la pandemia del Coronavirus, ya que se han dado casos positivos de esta enfermedad en el personal del nosocomio, y por tal motivo, decidieron declararse en estado de emergencia.

La mañana del pasado jueves, los trabajadores de salud manifestaron su preocupación e incomodidad ante la falta de apoyo de los administradores y por ende de las autoridades.

Katherine Melo, en representación de los trabajadores manuales, informó que el personal pidió que se les dote de todos los insumos de bioseguridad, que se les brinde una capacitación adecuada para poder sobrellevar el virus, y tener un respaldo para saber cómo van a atender o como se van a cuidar. “Queremos conocer los protocolos para poder brindar una buena atención a los pacientes y asegurados, y así evitar malos entendidos de discriminación”, manifestó.

Al respecto, Elizabeth Garnica, responsable del servicio de medicina varones, pidió a las autoridades que les tomen en cuenta, ya que señaló que su sector de enfermería, es el que está más contacto con el paciente. “Si no contamos con la protección correspondiente, no podemos brindar la atención adecuada, porque estamos velando por la salud de otros pacientes que no están con el virus, y existe el temor de poder contagiarlos”, dijo.

Las profesionales y trabajadores del hospital, exigieron una coordinación entre todas las autoridades y para que haya respuestas inmediatas a los diferentes sectores que están cumpliendo con sus funciones. “Queremos que escuchen nuestras inquietudes, dudas y sepan la situación en la que nos encontramos, tanto como las licenciadas, auxiliares en enfermería y las manuales que estamos expuestas con los pacientes que tienen este virus. Tenemos varios compañeros que se encuentran aislados por la enfermedad, que se encuentran en diferentes servicios y esperamos que a nuestros compañeros se les pueda dotar de los beneficios que gozan otros profesionales”, refirió.

Finalmente, el personal “rogó por favor” a las autoridades que puedan atender sus demandas para el personal que está al frente, en primera línea contra el virus, ya que los ambientes de la Caja Nacional de Salud, no están acondicionados para la atención de pacientes con Covid-19.

Karen Rojas

