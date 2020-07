Se producen bochornos en el pedido de renuncia del Alcalde de Yacuiba

La jornada del jueves se registró un tenso momento en inmediaciones del Gobierno Municipal de Yacuiba, ante el pedido de renuncia al alcalde Ramiro Vallejos por parte de la Concejal Ana María Soria, derivaron cruces de palabras y agresión física.

Un grupo de personas que respalda la petición de la concejal, acudió con pancartas exigiendo la renuncia de Vallejos, olvidaron protocolos de bioseguridad, rompiendo el distanciamiento social. En la protesta el esposo de Soria enfrentó al director de Gobernabilidad Libio Aiza, a quien acusó de ofenderla, luego el funcionario aseguró que recibió un golpe de su parte. En los altercados la Guardia Municipal y la Policía intervinieron en el orden y resguardo de las instalaciones municipales.

Soria solicitó al Ejecutivo Municipal informes de las compras realizadas de insumos de bioseguridad y otros gastos en la emergencia sanitaria, afirma que pidió su renuncia por la incapacidad de manejar los recursos. “No puede ponerse de enemigo con el Concejo, que es la parte fiscalizadora, con aquel que le pide y reclama sus derechos, no ha solucionado los problemas de la gente, la renuncia va en ese sentido, por la inoperancia, soberbia, autoritarismo, cuando este pueblo le dio el voto”, declaró.

Por su parte, el alcalde Ramiro Vallejos aseguró que no leyó la nota de la concejal y responderá en el plazo establecido de 10 días hábiles de acuerdo a la normativa, calificó de show el accionar y de movilizar funcionarios públicos. “Estaba ocupado en distintos temas, no tengo obligación de responderle de manera inmediata, le responderé en plazos y formas, no como ella haciendo show, apoyada por un Comité Cívico que está ahí con trabajadores de la Secretaría de Hidrocarburos, Setar y Emtagas, no es el conjunto de la población”, aseveró.

Los incidentes registrados, generaron diferentes reacciones en la gente, algunos consideran que estos conflictos no deben generarse en medio de una pandemia, al contrario se debe reforzar el trabajo interinstitucional por el bienestar de toda la población.

(El Andaluz/Yacuiba)

