Guaraníes enjuiciarán a petroleras y autoridades del sector por contagios de coronavirus

El pasado miércoles se confirmó el primer guaraní que falleció con Covid-19 en la comunidad de Yuati en Campo Margarita. El presidente nacional de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Justino Zambrana, lamentó el deceso y responsabilizó a las empresas petroleras de llevar el virus a las comunidades indígenas.

Recordó, que los primeros casos positivos que se dieron en la provincia O´Connor fueron en el Campo Margarita, debido a la actividad petrolera, señalando que no se cumplieron con las medidas de bioseguridad para el traslado de personal por parte de las petroleras desde Santa Cruz hasta los pozos gasíferos.

La autoridad indígena, ante lo explicado, anunció que se determinó como nación guaraní iniciar las acciones legales necesarias y formalizar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la empresa española Repsol y sus subcontratistas por atentar contra la vida de las familias indígenas.

También mencionó que la denuncia se presentará en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por no haber fiscalizado que se cumplan con los protocolos de seguridad dentro de la actividad petrolera para evitar que el virus se expanda.

Zambrana, remarcó que la cabeza del sector de hidrocarburos es el ministro del área, Víctor Hugo Zamora, por lo que también se lo incluirá en la denuncia.

Para el presidente de la APG, fueron las empresas petroleras las que llevaron el virus hasta las comunidades guaranís en el departamento de Santa Cruz, Chuquisaca y ahora Tarija, en éste último con la pérdida de una vida.

Remarcó, que los contagios en las comunidades guaranís se iniciaron en los campos petroleros por el traslado de personal de Santa Cruz hasta los pozos gasíferos. “No puede venir una empresa petrolera a hacerse la burla, (…) todo esto que está pasando es por la empresa petrolera”, expresó.

Pidió que los fiscales comiencen a actuar e iniciar un proceso en contra de la empresa española.

“Estamos formalizando la denuncia nacional para que se tomen acciones. También vamos a hacer conocer a nivel internacional”, apuntó, a tiempo de señalar que la estatal petrolera y el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora fueron cómplices de lo ocurrido.

Anuncian comisión mixta entre autoridades de los tres niveles de Gobierno

El asambleísta departamental, Abel Guzmán, informó que éste lunes se reunirán con la Brigada Parlamentaria de Tarija, instancia que convocó a una sesión de brigada para abordar el tema.

Lamentó, que en su momento no se haya hecho nada y que la empresa petrolera que opera en Margarita haya ocultado información sobre los contagios.

Resaltó, que tampoco hubo la fiscalización de la actividad petrolera por parte de YPFB, ni del Ministerio de Hidrocarburos.

El legislador departamental, mencionó que en la reunión de éste lunes se pretenden definir acciones conjuntas para realizar la fiscalización en los campos petroleros.

Explicó que se conformará una comisión mixta con asambleístas departamentales, legisladores nacionales y autoridades locales de Entre Ríos para realizar una visita a la zona hidrocarburífera y recolectar el testimonio de las familias guaranís, pero también para verificar la situación en la que se trabaja en el Campo Margarita , si se cumplen o no con los protocolos de bioseguridad.

Guzmán pide a legisladores nacionales interpelar a ministro Zamora

El asambleísta departamental pide a los diputados y senadores por Tarija que se pueda tramitar la interpelación del ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora como cabeza de sector ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).

Considera que a través de la interpelación al ministro, la estatal petrolera y la española Repsol deberán responder las interrogantes sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y el contagio con covid 19 a las comunidades guaranís.

Para el asambleísta departamental, si no se hubieran registrado contagios en la actividad petrolera, no existirían casos positivos de covid 19 en la provincia O´Connor.

Lamentan silencio de ministro Zamora y de YPFB

Justino Zambrana, lamentó que el presidente de la estatal petrolera y el ministro de Hidrocarburos no se hayan pronunciado al respecto.

Señaló, que el ministro Zamora ya ni siquiera contesta las llamadas, “no quieren contestar porque son ministros (…) eso es lo que molesta”.

Por su parte el asambleísta Abel Guzmán, dijo que preocupa que las autoridades cabeza de sector no se hayan pronunciado desde el momento en el que se registraron los primeros casos positivos de covid 19 en los campos petroleros. “Preocupa un silencio absoluto de YPFB y del ministro de Hidrocarburos, no les importa nada”, agregó.

Herrera y Ferrufino piden encapsular Entre Ríos

En la pasada jornada en conferencia de prensa, el alcalde de Entre Ríos, Nicolás Herrera y el Subgobernador de O´Connor, Walter Ferrufino solicitaron al Comité de Epidemiología y a la Red de Salud determinar encapsular al municipio para evitar que el virus se expanda y se pueda realizar un rastrillaje para atender los casos positivos.

Herrera, dijo que es necesario que se tomen las medidas necesarias para evitar más contagios en el resto de la población de Entre Ríos.

Señaló, que se debe realizar de manera inmediata un rastrillaje en la zona para frenar los contagios. “Es necesario ver el tema del encapsulamiento”, dijo el alcalde, aunque aclaró que depende la decisión del informe del Comité de Epidemiología.

Pidió a la población tomar las previsiones necesarias en caso de que se determine ingresar a un encapsulamiento, para las provisiones. “Lamentamos que está situación haya entrado a través de la actividad petrolera y terminó afectando a nuestras comunidades, con ello la posibilidad de afectar la provincia entera”, apunto.

La autoridad dijo que esta situación pone en evidencia la falta de los protocolos de seguridad por parte de las petroleras.

Por su parte, Walter Ferrufino, cuestionó el que se haya escondido información sobre los contagios en las comunidades y en la actividad petrolera.

“¿Por qué no reportaron esta situación?, respecto a este ciudadano (por el fallecido), hoy víctima ante las instancias municipales y departamentales (…) ¿Por qué no reportaron, por qué no hicieron el seguimiento correspondiente?, ¿por qué no hicieron los testeos correspondientes para identificar los contagios?”, cuestionó.

Lamentó, que se haya ocultado información por parte de la empresa Repsol y también por parte de dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu (APG-IG), haciendo referencia a Never Barrientos.

El Subgobernador, dijo que la persona que falleció había sido atendida días atrás por el médico de la APG, pero no se puso en conocimiento del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), remarcando, de que no se trata de un tema de coordinación, sino de responsabilidad.

Nexo epidemiológico

Walter Ferrufino, señaló que de acuerdo a la información que recolectaron, la persona que falleció con covid 19 se encontraba en la capital Entre Ríos y que tuvo contacto con diferentes personas, comercios, una peluquería e incluso un lugar donde se hospedan a varias personas.

“Según datos de la propia familia, habría llegado el jueves, dicen que retorno el viernes, tenemos información que incluso hasta el día lunes ha estado en Entre Ríos”, expresó.

La autoridad considera, que el nexo epidemiológico que puede existir puede ser extenso, por los lugares que frecuento días antes de su fallecimiento, por lo que sugieren el encapsulamiento.

La madrugada del pasado jueves, se procedió con el entierro del cuerpo sin vida de la primera víctima del covid 19 en el municipio de Entre Ríos y del pueblo guaraní.

Ferrufino, dijo que tuvo que estar junto al alcalde Nicolás Herrera hasta la 1 de la madrugada supervisando el entierro, para verificar que se cumplan con todas las medidas de seguridad.

Lamentó, que la Policía Boliviana y la Red de Salud no hayan cumplido con su responsabilidad sobre éste caso.

Piden restringir circulación en zonas de gran afluencia

El asambleísta Abel Guzmán, pidió a la población de la ciudad de Tarija, evitar trasladarse hasta la provincia O´Connor, a tiempo de mencionar que algunas personas van a realizar actividades como la pesca deportiva, en zonas de masiva concurrencia, poniendo en riesgo la salud.

Explicó, que en ese tipo de lugares existe mayor riesgo de contagio, por lo que pidió a la población reflexionar y evitar trasladarse a otras zonas sin ningún tipo de objetivo, como se señala en las medidas sanitarias para evitar que se propague el virus.

Exigen generación de empleos

La Unión Trabajadores del Chaco solicita a las autoridades activar proyectos para la generación de empleos en la zona y encarar el efecto de la pandemia, que golpea a muchas familias por la baja de ingresos económicos.

Adolfo Paco, representante del sector, manifestó que su pedido remonta meses antes del inicio de la cuarentena, dan plazo hasta el lunes para recibir una respuesta favorable, caso contrario asumirán medidas de presión. “No somos asalariados, no tenemos ítems, ni nada, venimos exigiendo una audiencia con el alcalde, el Ejecutivo Regional, pero no hay respuesta, si no atienden el martes iniciamos una medida o huelga de hambre”, señaló.

Paco precisó que 250 personas se encuentran afiliadas, resalta que la mayoría se beneficiaron con el bono nacional, pero tuvieron la misma suerte con el “Esperanza”, ya que muchos salieron en listas de observación.

Anuncio de empleo

El Secretario de Coordinación Ejecutiva, José Luis García anunció que se elabora un proyecto de apoyo al empleo, con los recursos que ingresarán por la devolución del IDH (Impuesto directo a los Hidrocarburos) por el lapso de tres meses. “La idea es que la gente trabaje de lunes a viernes como está autorizado, de 8 a 12, la cancelación sería quincenal, por objetivos para cada grupo de trabajo. Tres meses de contratación para que la gente tenga estabilidad”, explicó.

El plan de empleo en el área rural apunta a trabajo en la construcción de huertos comunales y la sequía.

Osmar Arroyo/El Andaluz

Share on: WhatsApp

Comparte esto: Tweet