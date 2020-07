Paciente muere después de una semana, sin que puedan determinar si tenía o COVID19

Una familia denunció demora en la realización de una prueba de covid 19 para su padre que presentaba problemas respiratorios y que falleció el pasado sábado supuestamente con el virus.

Uno de los hijos, con las iniciales F.A. contó que su padre ya el pasado jueves 26 de junio fue a la Caja Nacional de Salud (CNS) para recibir atención médica por las molestias que sentía, le habrían hecho una radiografía indicando que tenía una obstrucción para la respiración.

Los hijos solicitaron que se le haga una prueba de covid 19 para saber si era portador o no del virus, el lunes de la siguiente semana fueron al policlínico del barrio Lourdes dependiente de la CNS con un orden para que le puedan realizar la prueba.

Pasaron los días y el miércoles 1 de julio les dijeron que en la zona hizo un fuerte viento y se había perdido la orden. Al día siguiente por las complicaciones que se presentaron en la salud de su padre de 59 años lo internaron en el policlínico dónde le conectaron un tubo de oxígeno, pero todavía no se sabía si tenía covid 19 o no. Fue esa misma noche que lo enviaron a casa, puesto que ya se sentía mejor, pero el alivio duró sólo un par de horas, porque en la madrugada del viernes se presentaron nuevamente dificultades para respirar y tuvieron que llamar a una ambulancia para trasladarlo nuevamente al policlínico.

El médico les habría indicado que su padre no tenía problemas respiratorios porque era asmático. “Nos pidió llevarlo al Hospital Obrero porque en el policlínico podía infectarse con coronavirus”, señaló.

Lo trasladaron hasta el hospital Obrero, pero no quisieron recibirlo porque no tenía una prueba de covid 19. Hablaron nuevamente con el médico del policlínico de Lourdes para solicitarle que pueda habilitar una habitación para su padre para que pueda estar internado ahí hasta que le realicen la prueba de covid 19.

Ese viernes informaron a la familia que el resultado de la prueba había salido negativo, pero su padre todavía se sentía mal, fue el sábado por la tarde que los llamaron para informarles que a su padre le había dado un paro cardiaco y falleció

En el informe que les pasaron a la familia, indica que su padre dio positivo a covid 19. “Nos ha mandado con el nombre, con un bien rojo que ha dado positivo, que ha fallecido por coronavirus”, indicó.

El hijo, dijo que no le hicieron la prueba a tiempo a su padre y que si se hubiese hecho a tiempo la prueba se hubiera podido identificar la enfermedad que tenía y se podía aplicar un tratamiento médico. “Una semana para que hagan la prueba (…) nos tenían caminando de aquí para allá”, expresó.

La familia también denuncian que después del fallecimiento de su padre, ahora les indicaron en la CNS que vayan a programar la prueba para los familiares que tuvieron contacto con el ahora fallecido, pero solamente los que presentan síntomas, el resto no. “La caja dice que vayamos nosotros a hacer la prueba allá, que hagamos programar para hacer la prueba, si tuviéramos síntomas, si no tuviéramos síntomas que no vayamos”, contó.

Son alrededor de 12 familiares, los que habrían tenido contacto directo y piden que les realicen las pruebas.

Por su parte el secretario de Organización de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado (Fejuve), Edwin Arana, señaló que se trata del segundo caso que conocen como dirigentes, indicando que la semana pasada recibieron una denuncia de una señora del barrio San Luis y ahora se trata de una familia del barrio Andaluz. “En primera instancia se le ha dicho que era negativo, ya cuando ha fallecido sacan que es un caso positivo”, señaló.

Arana, dijo que en contacto con los familiares conocieron que todavía no se les hizo la prueba a ellos, que no se estarían cumpliendo los protocolos de seguridad por parte de la caja.

Para el dirigente vecinal no se tiene una buena coordinación entre las cajas de salud con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y se atenta contra la salud pública.

Mencionó, que como Fejuve se contactaron con el Sedes, quiénes se habrían comprometido a realizar la atención necesaria a la familia, a los que no están asegurados a la CNS.

Osmar Arroyo/El Andaluz

