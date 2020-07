Magisterio Urbano se suma a la huelga de hambre pidiendo la renuncia del Ministro de Educación

El pasado viernes maestros rurales iniciaron una huelga de hambre, este lunes se sumaron los del magisterio urbano, masificando la medida que exige la derogación del decreto 4260 y la renuncia del Ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas.

Iván Garnica, Ejecutivo de la Federación de Maestros informó que acatan las medidas que se registran a nivel nacional, ante la falta de respuesta y de soluciones a la situación por la falta de reglamentación al decreto.

“Vamos a instalar el primer piquete de huelga, en un concejo hemos determinado iniciar con dos personas, y cada cuatro sumando dos, el rural ha iniciado el viernes, veremos de sumar organizaciones”, señaló.

Garnica aseguró que los estudiantes se ven perjudicados por la suspensión de clases, no plantean el cierre del año escolar, pero si una salida viable bajo un consenso, una opción es las clases modulares. “No podemos discriminar a los que no tienen acceso, como educadores no podemos, haríamos un seguimiento a los módulos sería factible para los padres de familia”.

“Ante la grave situación económica por la que atraviesan la mayoría de ustedes, en cuanto a costos del servicio de internet, nos vemos obligados a sumarnos a una huelga de hambre de todo el Magisterio Nacional, que lucha por una educación libre y gratuita”, cita un comunicado enviado a padres de familia.

Algunas unidades educativas mantienen a diario clases virtuales, otras determinados días a la semana, pero cuenta con la participación de todos los alumnos, por el factor de acceso a internet y los costos económicos que implica las conexiones a las plataformas digitales.

(EL Andaluz/Yacuiba)

