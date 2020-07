Ítemes de salud no fueron destinados al personal del HRSJD que atiende pacientes con COVID19

Ante la emergencia sanitaria departamental, nacional y mundial ocasionada por el Coronavirus Covid-19, el gobierno nacional otorgó el mes pasado 224 ítems para salud, que junto a una reasignación de 176 hacían un total de 400. Se supone que estas asignaciones tenían la función de reforzar el sistema de salud y apoyar a combatir la pandemia, sin embargo, de estos 400 nuevos ítems, ninguno está destinado para el personal que atiende a pacientes con Covid-19 en el Hospital San Juan de Dios (HSJD).

El personal médico ni siquiera cuanta con un contrato ministerial, o las condiciones favorables para poder realizar una labor acorde a la emergencia, se sienten engañados por las autoridades que alabaron la llegada de ítems cuando ninguno está destinado a las personas que están en primera línea en la lucha contra el COvid-19.

Jorge Morales, director del hospital San Juan de Dios, se comunicó con El Andaluz y dijo “nadie tiene ítems, todos están trabajando a contrato, han llegado 400 ítems después de cuántos años y ni uno solo para Covid-19, ni siquiera hay seguro médico, esa modalidad de contrato no tiene seguro”.

Morales apuntó que se viene pidiendo ítems hace 14 años, también prometieron contratos, pero no tiene ni un solo contrato con el Ministerio, la Gobernación esta cargando el peso de todo explicó a nuestro medio, lo único que mandó el nivel central fue los ventiladores.

“Los 400 ítems eran deudas antiguas, han sido para paliar en parte las deudas, hay gente que está 10 años a contrato, se han repartido 100 en Bermejo, 57 en Yacuiba, Caraparí, en todos los alrededores” declaró Morales.

Existe una mentira o una mala administración, en la página web del Ministerio de Hidrocarburos, en una nota emitida el 16/06/2020, se aseguró que los items que llegaron era para combatir el Covid-19. “Los nuevos ítems permitirán tener mayor personal para afrontar la nueva etapa de la pandemia, que amenaza con acelerar su ritmo de crecimiento” dicta la nota.

El director del Servicio Departamental de Salud, Paul Castellanos, en pasadas declaraciones resaltó que el logro de conseguir estos ítems fue gestión de las autoridades departamentales y el gobierno central, anunció convocatorias para entregarlos, pero mientras tanto se contrataría personal, lo que no dijo y se espera que aclare, es que no entregó al único hospital público de Cercado que combate a los pacientes que llegan a etapas graves de la enfermedad.

Los ítems que llegaron en pocas palabras no sirven para ayudar a tratar la pandemia, porque ninguno se destinó a ella, y por toro lado las autoridades dieron entender que se está trabajando para atender la crisis sanitaria pero no colocan recursos en ella, el director del HSJD exclamó que desde mayo espera contratos para personal de salud por parte del Ministerio y hasta ahora, nada.

Paul Castellanos jamás responde las llamadas ni los mensajes, se espera pueda conversar con El Andaluz y aclarar estos sucesos como otros que llaman la atención.

Pésimos tratos y malas condiciones para los que están en primera línea

EL día de ayer se celebraba a los trabajadores de la salud, por su importante labor y entrega en la población, los trabajadores de salud del Hospital San Juan de Dios (HSJD) de área Covid-19, sienten que no hay nada que celebrar, porque no son ni bien remunerados ni siente que su trabajo es valorado por las instituciones pertinentes.

Cuando Jeanine Añez entregó el mes pasado los 400 ítems, no solo no recibieron ninguno, sino sintieron que el show político esta arriba de las necesidades de ellos y de la salud del pueblo. Se les prometió también contratos ministeriales, es decir del Ministerio de Salud realizaría un contrato con el personal de forma directa, no solo es la estabilidad, eso protege a los trabajadores ante irregularidades. Existe personal que en tres meses todavía no percibió sueldo, los que lo hacen reciben muy poco, se descuenta casi 700 bolivianos a los aportes de la AFP.

Una persona que trabaja en la Sala Covid-19, comentó a El andaluz que existen ítems para personal del HSJD, pero tienes que pertenecer a una rosca para obtenerlo, si no estas dentro de ese grupo no recibes ni el saludo.

El Contrato que firmaron algunos trabajadores se venció el mes de junio, solo era por tres meses, las personas que están en primera fila tratando a los pacientes graves, ahora están trabajando sin contrato, ni ningún respaldo laboral.

Existe un ala aparte dentro del HSJD, que esta dividida en tres partes, la sala Covid-19 uno, donde están los pacientes más graves conectados a respiradores, terapia intensiva, la sala Covid-19 dos, donde reciben terapia intermedia no están conectados a respiradores, y dos domos nuevos, nadie del personal cuanta con contrato por parte del Ministerio de Salud y temen por sus puestos laborales.

“Es injusto que si no perteneces a la rosca de Olivia no obtengas item,” declaró nuestra fuente, los pacientes siguen llegando y las salas están empezando a saturarse, los trabajadores en salud están susceptibles porque no saben si seguirán trabajando.

(Roberto A. Barriga)

