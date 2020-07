Hospital de Yacuiba no atiende casos que no sean COVID19

Yacuiba suma 27 nuevos casos positivos de coronavirus en medio de una crisis y denuncias por atenciones en los centros de salud, con el personal diezmado por contagios se agrava la situación en el hospital Rubén Zelaya, limitando el acceso a otros servicios.

La mañana del lunes en el hospital municipal se generó una protesta, debido a que no se atiende a pacientes con patologías diferentes a Covid-19, por la que vecinos exigieron la renuncia del director del nosocomio, Oscar Aliaga. El viernes una paciente espero por horas en emergencia, posteriormente derivada al Fray Quebracho donde falleció por coronavirus.

La representante del Control Social, Reina Plata, apuntó a la falta de coordinación del director con otras áreas, en la espera de pacientes por recibir un tratamiento y solicitó a los médicos emitir diagnósticos precisos. “No hay voluntad de él como director, no hay que esperar que tenga que fallecer. Cuando van los pacientes les dicen no estamos atendiendo y si van ardiendo en fiebre es directo por Covid, hemos la representación queremos un diagnóstico exacto, si es coronavirus que se haga el seguimiento y a los familiares”, señaló.

Plata exigió al Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) considerar y tomar acciones al respecto. “Que el alcalde ponga en conocimiento de todas las autoridades. Ayer había un solo internado en emergencias, si no hay trabajemos entre todos no pongamos excusas, si tienen que derivar háganlo oportunamente”, sostuvo.

Precisó que los trabajos de rastrillajes y protocolos en manejo de Covid, no son oportunos los rastrillajes, a su juicio, no se notifica como corresponde los casos detectados y demanda mayor transparencia. “Cuando detectan lo hacen por teléfono, no con un certificado médico, hay dudas no está claro, el trabajo debe hacerse con toda la familia, todos los responsable, no se puede dar cifras sin el trabajo que corresponde”, manifestó.

En el protocolo en el Rubén Zelaya se realiza el triaje de pacientes, posteriormente deben derivar a los centros asignados, en este caso para positivos es el Fray Quebracho, en este aspecto se observa deficiencias a la hora de coordinar las transferencias. El personal del Rubén Zelaya fue afectados por atender a positivos, por los servicios faltantes en el nosocomio regional.

(El Andaluz/Yacuiba)

